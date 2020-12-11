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Гендиректор Yara приехал на «Беларуськалий»
Источник материала: Хартия'97
Гендиректор Yara приехал на «Беларуськалий»
Руководство норвежской компании встретилось с представителями независимых профсоюзов.
Гендиректор норвежской компании Yara Свейн Торе Холзетер 10 декабря встретился с руководством «Беларуськалия» в центральном офисе компании. Об этом
Помимо гендиректора Yara Свейна Торе Холзетера в Беларусь также приехали корпоративный представитель сотрудников Yara International Гейр О. Сундбо и еще двое представителей руководства компании. Холзетер сообщил Белорусскому независимому профсоюзу горняков, что речь на закрытой встрече с руководством «Беларуськалия» шла об условиях, которые нужно выполнить, чтобы соответствовать Кодексу поведения для деловых партнеров Yara. Руководство Yara выдвинуло несколько требований, которые планирует озвучить в ближайшее время.
Помимо этой встречи корпоративный представитель Yara также пообщался с председателем провластного Белхимпрофсоюза на «Беларуськалии».
— Большинство вопросов, поднятых норвежским профсоюзным деятелем, касались охраны труда и техники безопасности, несчастных случаев со смертельным исходом на предприятии, возможной дискриминации по признаку членства в профсоюзе, наказания за участие в стачке, вопросов тарифного соглашения и так далее, — сообщают в Белорусском независимом профсоюзе горняков.
Руководство Yara также встретилось и с представителями независимых профсоюзов.
На прошлой неделе компания Yara опубликовала комментарий гендиректора Свейна Торе Холзетера по поводу ситуации в Беларуси и на «Беларуськалии».
— Я очень четко изложил позицию Yara в беседах с рядом заинтересованных сторон, в том числе с послом Беларуси в Скандинавии Дмитрием Мирончиком (посол в Швеции и Норвегии (по совместительству. — Прим. ред.). Мы должны видеть существенное улучшение условий и отношений с персоналом «Беларуськалия», прекращение репрессий, а также улучшение условий безопасности труда, — подчеркнул Холзетер.
В сентябре представители Yara уже приезжали в Минск на переговоры с представителями Белорусской калийной компании и профсоюзов. Накануне этого визита компания разместила на своем сайте сообщение, в котором выразила обеспокоенность ситуацией в Беларуси и судьбой уволенных и отбывающих наказание шахтеров.
Норвежская компания Yara — крупнейший мировой производитель удобрений. БКК традиционно работает с ней по пятилетним контрактам. К примеру, по соглашению 2011−2015 года БКК поставляла компании Yara более 1 миллиона тонн калийных удобрений ежегодно.
В пресс-службе стачкома предприятия в начале декабря рассказали, что, по последним данным, в стачку вступил 101 работник «Беларуськалия» (среднесписочная численность сотрудников предприятия, по данным за 2019 год, составляла 16,5 тысячи человек). Из них уже уволено 55 человек. Что происходит с остальными, пока неизвестно. В стачкоме говорят, что «сверху дали команду не церемониться», ранее на «Беларуськалии» также заявляли, что в отношении остальных участников стачки «будут приняты аналогичные решения в соответствии с законодательством».
Также в этом году на «Беларуськалии» произошло несколько несчастных случаев с рабочими. В марте машина, в которой рабочие ехали на объект, врезалась в стену. Водитель погиб, шесть человек в тяжелом состоянии доставили в больницу. Как рассказал источник на «Беларуськалии», причиной аварии могла стать неисправность машины, жалобы на эту технику поступали давно. В июне был смертельно травмирован 21-летний рабочий. В конце октября работник «Беларуськалия» пострадал и попал в больницу с травмами, в начале ноября погиб еще один работник.
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Руководство норвежской компании встретилось с представителями независимых профсоюзов.
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