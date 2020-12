My deepest gratitude for Lithuania's allies &friends all across the world with whom I worked &fought together in the last 8 yrs as FM. I'm proud of our fantastic &very capable, motivated diplomatic team, also inspired by the trust of

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Линас Линкявичюс попрощался с иностранными коллегами после восьми лет на посту главы МИД Литвы Линас Линкявичюс активно поддерживал белорусов, борющихся за свободу.