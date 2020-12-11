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Линас Линкявичюс попрощался с иностранными коллегами после восьми лет на посту главы МИД Литвы

12.12.2020 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Линас Линкявичюс попрощался с иностранными коллегами после восьми лет на посту главы МИД Литвы

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  • 11.12.2020, 22:06
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Линас Линкявичюс попрощался с иностранными коллегами после восьми лет на посту главы МИД Литвы

Линас Линкявичюс активно поддерживал белорусов, борющихся за свободу.

Линас Линкявичюс, который был неизменным главой МИД Литвы течение 8 лет, попрощался с иностранными коллегами, передавая портфель своему преемнику в новом правительстве - Габриелюсу Ландсбергису.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Я глубоко благодарен союзникам и друзьям Литвы во всем мире, с которыми я работал и боролся вместе последние 8 лет на посту главы МИД. Я горжусь нашей замечательной, очень способной и мотивированной командой, и меня вдохновляет доверие литовского народа. Спасибо вам и остаемся на связи", - написал Линас Линкявичюс.

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