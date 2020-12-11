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Во Львове на ратуше появился баннер «Свободу политзаключенным Беларуси»
Источник материала: Хартия'97
Во Львове на ратуше появился баннер «Свободу политзаключенным Беларуси»
Фотофакт.
Во Львове на городской ратуше вывесили баннер с надписью «Свободу политзаключенным Беларуси».
Об этом сообщает
На баннере указали число уголовных дел — более 900 и количество политических заключенных в Беларуси — на сегодняшний день более 160.
Участники акции держали плакаты с надписями — «Гулял с детьми — виноват», «Люблю Беларусь — террорист», «Вышел из дома в воскресенье — виноват», «Гулял с девушкой — виноват», «Я думаю — виноват», «Пел песни — виноват».
Белорусы, которые сейчас проживают во Львове, спели во время мероприятия национальный гимн и развернули бело-красно-белый флаг.
За последние месяцы сотни граждан Беларуси выехали в соседние страны в поисках политического убежища.
В Беларуси 9 августа прошли выборы президента, которые с первых дней избирательной кампании сопровождались массовыми протестами против Лукашенко, который единолично руководит страной 26 последних лет.
После массовых фальсификаций на выборах по всей стране начались протесты и забастовки — они продолжаются уже более трех месяцев. Белорусы требуют новых, честных выборов и освобождения политзаключенных.
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