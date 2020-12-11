«Белэнерго»: Первый энергоблок Белорусской АЭС готов на 99%, второй — на 75%

Степень готовности первого энергоблока Белорусской АЭС составляет 99%, свидетельствуют данные на сайте государственного производственного объединения «Белэнерго», в чьем ведении находится ядерный энергетический объект.





Сейчас блок находится на этапе энергетического пуска, который предусматривает «освоение мощности реактора до 50% от номинальной с включением в сеть генератора». Главной задачей на этом этапе является «подтверждение надежной и безопасной работы систем, оборудования и энергоблока в целом».

В рамках энергопуска, подчеркивают в «Белэнерго», проводятся «наиболее важные эксплуатационные испытания, в том числе на соответствие физических параметров и характеристик оборудования и систем энергоблока проектным в стационарных и переходных режимах его работы».

По данным объединения, с момента включения в сеть 3 ноября и до сих пор первый энергоблок выработал 136,9 млн киловатт-часов электричества. Следует отметить, что блок не вырабатывал электроэнергию с 8 по 19 ноября, а теперь отключен от сети с 3 декабря.

Степень готовности второго энергоблока БелАЭС, по информации «Белэнерго», составляет 75%. Он находится на этапе предпусковых наладочных работ, который предусматривает «приемку систем и оборудования из монтажа; послемонтажную очистку оборудования и трубопроводов; испытания на плотность и прочность, а также испытания машин и механизмов на холостом ходу».

На этом этапе также подготавливается оборудование реакторной установки «для работы в условиях холодно-горячей обкатки».