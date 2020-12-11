В Беларуси выпустили плавленые сыры с кусочками ветчины, грибов и чеснока

Крупнейший белорусский молочный производитель «Савушкин продукт» расширил ассортимент выпускаемых сыров. В линейке «Ласковое лето» появились плавленые сыры с кусочками грибов, ветчины, паприки, чеснока и трав.

«Савушкин продукт» начал выпускать плавленые сыры без заменителей молочного жира с кусочками наполнителя. Ассортимент новинок представлен четырьмя вкусами с кусочками и классическим сливочным вкусом. Если наполнители «грибы» и «ветчина» – достаточно традиционны и наиболее популярны при изготовлении плавленых сыров, то вкусы «чеснок с травами» и «паприка» выводятся на рынок впервые.

Плавленые сыры изготавливаются из твердого сыра с добавлением сливочного масла и сливок и обладают плотной консистенцией, их легко можно нарезать и натереть. Плавленые сыры с кусочками отлично подходят для перекуса, а также для приготовления сырных супов, так как они прекрасно плавятся и придают приятный аромат горячему блюду.

«Категория плавленых сыров уже давно не ассоциируется только с советским сырком «Дружба». На прилавках магазинов сегодня можно встретить много предложений данного вида сыра: пастообразные, ломтевые, колбасные. Мы всегда ищем интересные предложения для наших потребителей. Сегодня – это плавленые сыры с кусочками грибов, ветчины, паприки и чеснока с травами. Некоторые из этих вкусов уже знакомы по линейке плавленых сыров «Ласковое лето», другие – выходят на рынок впервые. Надеемся, что наши новинки придутся по вкусу нашим потребителям», – пояснили в компании «Савушкин продукт».

Новые плавленые сыры «Ласковое лето» выпускаются в ломтиках по 80 грамм в удобной упаковке с опцией Easy open, сыр легко и быстро открывать. Массовая доля жира составляет 45%. Максимальный срок хранения – 60 дней при условии соблюдения температурного режима от 0 до +6 градусов °С.

Сыры с необычными вкусами уже поступили в продажу во все крупнейшие торговые сети Беларуси.