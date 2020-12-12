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«Республика Беларусь сменит название на БНДР». Твиты дня
Источник материала: UDF
Иллюстрация: twitter.com/m_for_mixacb
Мисс Беларусь
Мисс Беларусь-2008 и бывшая пресс-секретарь брестского «Динамо» Ольга Хижинкова сегодня не вышла на свободу, сообщает
Цвета 2021 года
Исследовательский институт Pantone выбрал
В 2020-м цветом года по версии Pantone стал «классический синий», символизирующий постоянство и доверие. Прогнозы Pantone о цветовых трендах на рынке, по заявлению самого института, оказывают влияние на моду, производство мебели, промышленный и графический дизайн.
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