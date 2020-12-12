«Республика Беларусь сменит название на БНДР». Твиты дня

Источник материала: UDF



Иллюстрация: twitter.com/m_for_mixacb

Мисс Беларусь

Ждём Хижинкову возле Окрестина. Подходит мужик.



— А как попасть в ЦИП?

— Вариантов много — целых два кодекса. — Миша Ильин (@m_for_mixacb) December 11, 2020

В спорте выводят из обращения номера, а когда это говно закончится - нужно вывести титул мисс Беларусь. Потому что только Хиженкова может его носить. — NataLi (@charizmus) December 11, 2020

Цвета 2021 года

Самая опасная страна для журналистов в Европе

«Репортеры без границ» признали Беларусь самой опасной страной для

журналистов в Европе.



За избирательную кампанию зафиксировано 102 случая преследования журналистов, в последующие месяцы — 449 pic.twitter.com/JoD4sZ85Av — Чай з варэннем (@belteanews) December 11, 2020

...но не для пропагандистов

Как учили деды: начинай свой день с просмотра Азаренка и ничего хуже с тобой сегодня уже не случится pic.twitter.com/JRCRiOUx9t — Ivan Radziankou (@Veterrr) December 11, 2020

"Иногда мне хочется захохотать, когда я слышу, что на Западе живет свобода… Только если свобода загубить возможности своего кругозора и творческого потенциала в угоду толстому рублю…



Мы живем в самой свободной стране мира!"



В. Кохно, восходящая звезда журналистики — Ivan Radziankou (@Veterrr) December 11, 2020

Выдуманные в шутку новости

Республика Беларусь сменит название на Белорусскую Народно-Демократическую Республику https://t.co/hBfmTdb58p — ИА «Панорама» (@ia_panorama) December 11, 2020

Мисс Беларусь-2008 и бывшая пресс-секретарь брестского «Динамо» Ольга Хижинкова сегодня не вышла на свободу, сообщает. Ее судили первый раз на 10 и два раза на 15 суток за участие в акциях протеста. Получается, что все три срока суммировались, и она выйдет на свободу через 9 дней. При этом Ольга Хижинкова, по словам отбывавшей с ней административный арест журналистки Александры Квиткевич, содержится в ужасных условиях.Исследовательский институт Pantone выбрал— это «совершенный серый» (Ultimate Gray) и «озаряющий» (Illuminating). «Сочетание стойкого „совершенного серого“ и яркого желтого „озаряющего“ задает позитивный настрой, подкрепленный силой духа», — объяснила выбор 2021 года исполнительный директор Pantone Леатрис Эйсман. Это второй раз за более чем 20 лет, когда Pantone выбирает не один, а два цвета года.В 2020-м цветом года по версии Pantone стал «классический синий», символизирующий постоянство и доверие. Прогнозы Pantone о цветовых трендах на рынке, по заявлению самого института, оказывают влияние на моду, производство мебели, промышленный и графический дизайн.