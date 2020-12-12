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«Республика Беларусь сменит название на БНДР». Твиты дня

12.12.2020 06:21 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Республика Беларусь сменит название на БНДР». Твиты дня
Иллюстрация: twitter.com/m_for_mixacb
Что твитили в пятницу, реагируя на последние новости Беларуси? Дайджест от UDF.BY.

Мисс Беларусь


Мисс Беларусь-2008 и бывшая пресс-секретарь брестского «Динамо» Ольга Хижинкова сегодня не вышла на свободу, сообщает TUT.BY. Ее судили первый раз на 10 и два раза на 15 суток за участие в акциях протеста. Получается, что все три срока суммировались, и она выйдет на свободу через 9 дней. При этом Ольга Хижинкова, по словам отбывавшей с ней административный арест журналистки Александры Квиткевич, содержится в ужасных условиях.






Цвета 2021 года


Исследовательский институт Pantone выбрал два цвета 2021 года — это «совершенный серый» (Ultimate Gray) и «озаряющий» (Illuminating). «Сочетание стойкого „совершенного серого“ и яркого желтого „озаряющего“ задает позитивный настрой, подкрепленный силой духа», — объяснила выбор 2021 года исполнительный директор Pantone Леатрис Эйсман. Это второй раз за более чем 20 лет, когда Pantone выбирает не один, а два цвета года.

«Республика Беларусь сменит название на БНДР». Твиты дня


В 2020-м цветом года по версии Pantone стал «классический синий», символизирующий постоянство и доверие. Прогнозы Pantone о цветовых трендах на рынке, по заявлению самого института, оказывают влияние на моду, производство мебели, промышленный и графический дизайн.




Самая опасная страна для журналистов в Европе





...но не для пропагандистов







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