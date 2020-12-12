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Война санкций и конституционная реформа Беларуси в российских СМИ

12.12.2020 06:21 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Война санкций и конституционная реформа Беларуси в российских СМИ
Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko
Тема санкций в отношении Беларуси и ответные действия и заявления со стороны Беларуси вызывают усиленное внимание российских СМИ.

UDF.BY приводит краткие выводы из текста Ольги Абрамовой. Полный анализ можно почитать на mediaiq.by.

Именно тема санкций дает возможность продвинуть в информационное пространство нужные нарративы. Российского зрителя подталкивают к выводу, что беларусская власть не справляется самостоятельно с политическим кризисом, ей с трудом, и только с помощью России удается контролировать ситуацию. Соответственно, без политических реформ, выгодных России и интеграции, беларусский кризис будет углубляться. Необходимо заметить, что говоря о конституционной реформе, российские государственные СМИ всё больше времени отводят вопросу передачи полномочий президента другим ветвям власти и срокам проведения реформы. Учитывая желание официального Минска затянуть время и попытаться переломить ситуацию, РФ посредством своих медиаресурсов проводит операцию давления в том числе и через информационное пространство.

Ключевыми тезисами российских государственных СМИ, внедряемыми в информационное поле, являются:

- беларуссская власть не выполняет своих функций и не способна самостоятельно восстановить дееспособность государства в полном объеме;

- в Беларуси необходима быстрая конституционная реформа с передачей полномочий президента иным ветвям власти;

- страны Запада и Украина презентуются как дестабилизирующий фактор в беларусском кризисе, а Россия на контрасте как стабилизирующий;

- протестная активность влечет за собой санкции и проблемы для Беларуси.

В российском информационном пространстве реализуются дополнительные нарративы антироссийской позиции оппозиции и особой роли беларусского народа.
 
Теги: Минск
 
 
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