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Война санкций и конституционная реформа Беларуси в российских СМИ
Источник материала: UDF
Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko
UDF.BY приводит краткие выводы из текста Ольги Абрамовой. Полный анализ можно почитать на
Именно тема санкций дает возможность продвинуть в информационное пространство нужные нарративы. Российского зрителя подталкивают к выводу, что беларусская власть не справляется самостоятельно с политическим кризисом, ей с трудом, и только с помощью России удается контролировать ситуацию. Соответственно, без политических реформ, выгодных России и интеграции, беларусский кризис будет углубляться. Необходимо заметить, что говоря о конституционной реформе, российские государственные СМИ всё больше времени отводят вопросу передачи полномочий президента другим ветвям власти и срокам проведения реформы. Учитывая желание официального Минска затянуть время и попытаться переломить ситуацию, РФ посредством своих медиаресурсов проводит операцию давления в том числе и через информационное пространство.
Ключевыми тезисами российских государственных СМИ, внедряемыми в информационное поле, являются:
- беларуссская власть не выполняет своих функций и не способна самостоятельно восстановить дееспособность государства в полном объеме;
- в Беларуси необходима быстрая конституционная реформа с передачей полномочий президента иным ветвям власти;
- страны Запада и Украина презентуются как дестабилизирующий фактор в беларусском кризисе, а Россия на контрасте как стабилизирующий;
- протестная активность влечет за собой санкции и проблемы для Беларуси.
В российском информационном пространстве реализуются дополнительные нарративы антироссийской позиции оппозиции и особой роли беларусского народа.
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