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Кто из белорусов попал в престижный рейтинг Clutch 1000
Источник материала: UDF
Эксперты американской аналитической компании Clutch.Сo выбирают
К первой группе относятся такие разработчики программного обеспечения под заказ и собственных продуктов, как Intellectsoft (27 место), Itransition (57), iTechArt Group (171), Dizzain (179), Altoros (195), Andersen (225), a1qa (312), ScienceSoft (367), Rubyroid Labs (426), Coherent Solutions (457), Scand (724), Belitsoft (730), Intetics Inc. (844) и Oxagile (994).
Среди молодых бизнесов, возникших в последние два-три года и уже завоевавших репутацию у своих клиентов, находятся, например, цифровое агентство Spiral Scout (228 место), разработчик продуктов на основе технологии блокчейн PixelPlex (293), видеомаркетинговая компания SLON Media (899) и брестский поставщик мобильных приложений Orangesoft (941).
В рейтинге Clutch 1000 достаточно много компаний, которые имеют центры разработки на территории Беларуси. Это такие бизнесы, как Anadea и Exadel (украинский капитал), Forte Group, Softeq, Syberry, Solvd Inc (американский), BelVG (латвийский), Artezio (российский), CodeIT (британский), Ciklum (датский).
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В рейтинге Clutch 1000 достаточно много компаний, которые имеют центры разработки на территории Беларуси.
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