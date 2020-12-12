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У майора российской полиции нашли пoлкилoгpaммa наркотиков

12.12.2020 06:21 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

У майора российской полиции нашли пoлкилoгpaммa наркотиков
Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Об этом в пятницу, 11 декабря, сообщает «Банкфакс».

По данным агентства, в момент задержания у майора российской полиции, руководившего отделом полиции по Залесовскому району, было 430 граммов героина и 70 граммов синтетических наркотиков. Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ («Незаконный оборот наркотических средств»).

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, начальником ГУ МВД России по Алтайскому краю назначена служебная проверка. В случае установления вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечен к установленной законом ответственности.

5 октября стало известно, что в Москве приговорили к 13 годам и шести месяцам колонии строгого режима бывшего оперуполномоченного отдела полиции по району Теплый Стан Дмитрия Дидурика, организовавшего тайник с наркотиками на рабочем месте.
 
 
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В Алтайском крае оперативники собственной безопасности задержали начальника районного отделения полиции, у которого нашли полкилограмма наркотиков.
 
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