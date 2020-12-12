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Ну кому нужна трава зимой? На «Доске позора» снова герои, которые стоят на мерзлой траве и тротуаре

12.12.2020 07:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На «Доске позора» очередные автомобилисты, которые игнорируют ПДД и не обращают внимание на то, что их машины мешают другим ходить. Есть ли на фото автомобили ваших знакомых? Расскажите им, что их нарушения видит вся страна.

В агрогородке Мачулищи на улице Молодежной, 2 водитель показал навыки фокусника: он заехал на зеленую зону за забетонированными столбиками между которыми натянута цепь.


А это, судя по фото, Минск, улица Некрасова: наглый автомобилист на этой Audi стоит тротуаре, прямо на проходе к зебре.


В Минске на улице Золотая горка, 12 BMW заехал на тротуар перед магазином, хотя рядом есть несколько стоянок и парковочное место наверняка можно было бы найти.


Снова Минск, улица Притыцкого, 89.Автомобиль стоит на тротуаре на самом проходе в арку.


Гомель, улица Макаенка, 23. Внедорожник с «красивым» номером заехал на зеленую зону. Очевидец печально отметил: «Жаль, что таким людям в принципе все равно на нарушения и штрафы».


Еще один водитель перекрыл пешеходную дорожку в Минске на улице Менделеева, 17.


Его собрат сделал тоже самое в столице на улице Скрипникова, 7.


Не меньше десятка нарушителей ПДД сфотографировали очевидцы на улице Ольшевского, 47 в Минске. Автомобили стоят ровным рядом на пешеходной и зеленой зонах.


Очевидец из Гомеля подсказывает ГАИ: двор на улице Пенязькова, 49 — это находка для пополнения бюджета, каждый день здесь есть паркуны.


В Могилеве, на улице 30 лет Победы, 34 автомобилист припарковал свою машину на остатках газона — кому та трава нужна зимой?


«Доска позора» — это сервис, который позволяет небезразличным гражданам выставить на суд общественности нарушителей ПДД, паркующих свои машины в неположенных местах. Дорогие читатели, присылайте нам фото «паркунов» и подробно указывайте, где и при каких обстоятельствах вы увидели нарушителя.

Напомним, факты нарушений ПДД водителями с «Доски позора» регистрируются в ГАИ, по ним будут проводить проверку. За нарушение правил остановки и стоянки транспортного средства предусмотрена ответственность по ст. 18.22 КоАП Беларуси. За это нарушение ГАИ может вынести предупреждение или дать штраф в размере одной базовой величины (БВ сегодня — 27 рублей).

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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За нарушение правил парковки и стоянки ГАИ может вынести предупреждение или дать штраф в размере 27 рублей.
 
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