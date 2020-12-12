Собрали девять зачетных фотостудий, где получаются атмосферные новогодние фото

Источник материала: Tut.by

В этом году с приятными событиями как-то не задалось, но это не повод гнать в шею 2020-й. Лучше всего завершить непростой год красивой фотосессией в новогодних интерьерах — на память о том, что мы достойно его пережили. Рассказываем, где в Минске и за городом устроить милый фотосет. Цены прилагаем (если что, услуги фотографа в стоимость аренды студии не входят).

Moloko



Зал «Милена». Фото: moloko-studio.by



Зал «Кристалл». Фото: moloko-studio.by



Зал «Графит». Фото: moloko-studio.by

Ребята из Moloko, как и в прошлом году, оригинально подошли к оформлению интерьеров. Рождественнский декор не просто есть во всех трех залах студии, но эти локации еще и выступают трансформерами. То есть, бронируя один зал, вы сможете сделать фотосессию сразу на фоне двух разных по настроению интерьеров. Вот из чего выбирать: есть зал «Милена» с атмосферой уютного загородного домика, светлый и стильный «Кристалл», а еще элегантный «Графит».

Сориентируем по стоимости. Аренда залов «Кристалл» и «Милена» стоит 55 рублей в час или же 80 рублей за полтора часа в любой из дней. Бронь зала «Графит» обойдется чуть дешевле: 45 рублей в час и 65 — полтора. При этом количество участников съемки должно быть до семи человек (включая вашего фотографа). За каждого дополнительного человека на площадке придется доплатить три рубля.

Где: ул. Толбухина, 4, третий этаж

Сколько: от 45 рублей в час Забронировать

Light Studio



Зал Light. Фото: l-s.by



Зал Flat. Фото: l-s.by

Интерьерную фотостудию Light Studio с большими окнами до потолка, которые выходят на южную сторону, вы найдете в центре города на Куйбышева. Общая площадь студии — 150 квадратных метров, но нас интересуют только два зала, оформленные по-новогоднему. Это залы Light и Flat — последний пользуется сумасшедшим успехом, если он вам по душе, не провороньте бронь.

Если одновременно на площадке находятся до шести человек, включая фотографа, стоимость аренды за час — 50 рублей. Если людей от семи до 12, цена будет выше на 10 рублей.

Где: ул. Куйбышева, 22, 6-й корпус, 4 ½ этаж

Сколько: от 50 рублей в час Забронировать



Фото: instagram.com/studio_deep_by

Пожалуй, самая экзотичная идея в нашей подборке. В этом году на минском стадионе «Динамо» открылась первая в Беларуси студия подводной съемки Deepstudio. Принцип работы такой: модель, задерживая дыхание, ныряет под воду и позирует, фотограф снимает ее через витрину (ему погружаться не нужно). Параллельно он сможет общаться с моделью с помощью системы специального подводного звука.

Создатели говорили, что будут экспериментировать с локациями. Не соврали! За два месяца работы они успели подготовиться к Новому году: теперь праздничные фото можно делать не только в вечернем платье, но и в купальнике рядом с елкой и подарками прямо под водой. Стоимость такого удовольствия — 210 рублей, если вы приходите со своим фотографом. Или же можно купить фотосессию под ключ — это стоит 390 рублей.

Где: ул. Кирова, 8/6, помещение 114 ( стадион «Динамо» )

Сколько: 210 рублей в час (с вашим фотографом) и 390 рублей в час (фотосессия под ключ) Забронировать

Artloft



Фото предоставлено студией



Фото предоставлено студией

Artloft — это большое помещение с огромными окнами по уже известному вам адресу на Куйбышева. Новогодние локации студии отлично подойдут как для теплой семейной фотосессии с детьми, так и для эффектной лавстори. Если такой декор вам приглянулся, имейте в виду, что мест для записи, в том числе на декабрь, еще хватает.

В будни за фотосет придется заплатить 45 рублей за час, в выходные — 55 рублей за то же время. К слову, бумажные и тканевые фоны, а также свет входят в стоимость. На площадке должны находиться семь человек, если больше — за каждого нужно будет доплатить по три рубля в час.

Где: ул. Куйбышева, 22, 6-й корпус, 4 ½ этаж

Сколько: от 45 рублей в час Забронировать (через директ)

Dreamstudio



Зал «Прованс». Фото: dreamstudio.by



Зал Loft. Фото: dreamstudio.by



Зал Family. Фото: dreamstudio.by

Переезжаем на «Московскую» — здесь находится Dreamstudio. В студии постарались украсить сразу три интерьерные локации, чтобы вам точно было из чего выбрать. Новогодний декор появился в залах «Прованс», Loft и Family. Первый подойдет для романтических лав-стори, второй — для более строгих фотосессий, третий — для семейных.

Стоимость аренды любого интерьерного зала Dreamstudio стоит 40 рублей за час во все дни. При аренде залов на большое количество часов пространство можно трансформировать как душе угодно.

Где: ул. Волгоградская, 8 (ст. м. «Московская»), первый этаж

Сколько: 40 рублей в час Забронировать

«Глянец»



Фото: instagram.com/glossstudio_by



Фото: instagram.com/glossstudio_by

А вот идея для фотосессии с самыми маленькими. Студия «Глянец» предлагает две любопытные новогодние локации — и они просто обязаны обаять ваших детей. Если в 2020-м году им (и вам) действительно не хватило волшебства, обратите внимание на эти светлые кукольные интерьеры.

С понедельника по пятницу аренда фотостудии стоит 35 рублей в час, в выходные придется доплатить еще 10 рублей сверху — 45 рублей в час. Забронировать съемку можно, написав ребятам в директ Instagram.

Где: пр. Машерова, 11, седьмой этаж

Сколько: от 35 рублей в час Забронировать (через директ)

The Factory



Фото: fotostydia.by



Фото: fotostydia.by

Или вот еще одна студия по тому же адресу на Куйбышева. В многофункциональном пространстве The Factory расположились несколько ярких новогодних локаций. Рождественский декор будет в студии до Старого Нового года. На месте можно приобрести гелиевые шары для фотосессии, команда предлагает богатый ассортимент шаров на любой вкус.

Цены на аренду зала в новогодних интерьерах такие: 40 рублей в час по будням и в воскресенье; 45 рублей в час по субботам.

Где: ул. Куйбышева, 22, 6-й корпус, 4 ½ этаж

Сколько: от 40 рублей Забронировать

«Счастье»



Фото: instagram.com/happiness_minsk

Здесь, как и у соседей по зданию — Light Studio, Artloft и The Factory — высокие окна, широкие подоконники и море естественного света. А акцент в этом сезоне в «Счастье» сделали на легкость и воздушность интерьера. В студии уверены, что это как раз то, что лучше всего подходит для ваших творческих шедевров. Команда предлагает использовать разноцветные фоны из бумаги и белый льняной фон, а своей изюминкой называет детскую зону с изделиями ручной работы.

Стоимость аренды зала с новогодним декором — 45 рублей в час в любые дни. За полтора часа аренды помещения придется заплатить 60 рублей, за два — 85 рублей.

Где: ул. Куйбышева, 22, 6-й корпус, 4 ½ этаж

Сколько: от 45 рублей в час Забронировать

White House



Фото: instagram.com/white_house_photostudio



Фото: instagram.com/white_house_photostudio

Эта студия в нашей подборке стоит особняком. Во-первых, потому что она находится не в Минске, а за городом: ее вы найдете в деревне Тарасово за Каменной горкой. Во-вторых, это не привычная нам фотостудия, а целая агроусадьба с панорамными окнами в пол, парковой зоной, кроликами и утятами.

Съемки и в зале, и на улице обойдутся вам в 65 рублей. Только аренда зала стоит 55 рублей в час, только улица — тоже 55 рублей. Одновременно на площадке могут находиться максимум семь человек — за каждого дополнительного участника нужно будет платить 3 рубля в час.

Где: д. Тарасово, ул. Энергетиков, 3

Сколько: от 55 рублей в час Забронировать (через директ)