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В Беларуси объявлено штормовое предупреждение
Источник материала: Навiны
Сегодня погоду на территории республики будет формировать периферия антициклона (на западе скажется влияние атмосферного фронта).
По прогнозу синоптиков, будет облачно с прояснениями. В некоторых районах выпадут осадки (снег, мокрый снег, по западу с дождем).
Местами слабые туман и гололед. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный порывистый. Из-за неблагоприятных погодных явлений объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.
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Сегодня погоду на территории республики будет формировать периферия антициклона (на западе скажется влияние атмосферного фронта).
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