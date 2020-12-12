В Беларуси объявлено штормовое предупреждение

Сегодня погоду на территории республики будет формировать периферия антициклона (на западе скажется влияние атмосферного фронта).



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По прогнозу синоптиков, будет облачно с прояснениями. В некоторых районах выпадут осадки (снег, мокрый снег, по западу с дождем).

Местами слабые туман и гололед. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный порывистый. Из-за неблагоприятных погодных явлений объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.