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В Беларуси объявлено штормовое предупреждение

12.12.2020 07:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодня погоду на территории республики будет формировать периферия антициклона (на западе скажется влияние атмосферного фронта).

В Беларуси объявлено штормовое предупреждение
Фото pixabay.com

По прогнозу синоптиков, будет облачно с прояснениями. В некоторых районах выпадут осадки (снег, мокрый снег, по западу с дождем).

Местами слабые туман и гололед. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный порывистый. Из-за неблагоприятных погодных явлений объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.

  • Брест -1..+1°C (вероятность осадков 80-90%, cлабые туман и гололед, ветер порывами до 12 м/с);
  • Витебск -3..-5°C (вероятность осадков 5-10%, ветер порывами до 14 м/с);
  • Гомель -3..-5°C (вероятность осадков 5-10%, ветер порывами до 14 м/с);
  • Гродно 0..-2°C (вероятность осадков 70-80%, ветер порывами до 14 м/с);
  • Могилев -3..-5°C (вероятность осадков 5-10%, ветер порывами до 14 м/с);
  • Минск -3..-5°C (вероятность осадков 30-40%, ветер порывами до 14 м/с).
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Сегодня погоду на территории республики будет формировать периферия антициклона (на западе скажется влияние атмосферного фронта).
 
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