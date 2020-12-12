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Yara выдвинула несколько требований «Беларуськалию»

12.12.2020 07:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Генеральный директор норвежской компании Yara International Свейн Тор Холшер 10 декабря посетил Минск, сообщает пресс-служба Белорусского независимого профсоюза (БНП).

Yara выдвинула несколько требований «Беларуськалию»

«Переговоры за закрытыми дверями между менеджментом Yara и «Беларуськалием» прошли в центральном офисе Белорусской калийной компании, — отмечается в сообщении. — По словам Свейна Тора Холшера, вопросы, поднятые там, касались условий, при выполнении которых «Беларуськалий» будет соответствовать кодексу поведения для деловых партнеров Yara. В соответствии с этим Yara выдвинула несколько требований».

Параллельно в БКК прошла встреча корпоративного представителя Yara и руководства структур БНП в «Беларуськалии».

«Большинство вопросов, поднятых норвежским профсоюзным деятелем, касались охраны труда и техники безопасности, несчастных случаев со смертельным исходом на предприятии, возможной дискриминации по признаку членства в профсоюзе, наказания за участие в стачке, вопросов тарифного соглашения», — отмечается в релизе.

После встреч в БКК в посольстве Швеции в Минске также прошла встреча менеджеров Yara с представителями Белорусского конгресса демократических профсоюзов и БНП (на фото).

Отметим, что о состоявшемся визите в столицу Беларуси гендиректора Yara не сообщают ни сама норвежская компания, ни БКК с ОАО «Беларуськалий».

Норвежская компания Yara является крупнейшим в мире покупателем минеральных удобрений. Беларусь для Yara — одна из девяти стран, где она покупает удобрения.

Впервые озабоченность ситуацией в Беларуси и соблюдением прав солигорских шахтеров Yara выразила 15 сентября. Первый визит ее делегации состоялся 18 сентября.

5 декабря было опубликовано обращение Холшера в адрес поставщика удобрений — БКК. В нем подчеркивалось, что продолжающееся подавление прав человека и трудящихся в Беларуси является неприемлемым.

Стачком «Беларуськалия» неоднократно заявлял о преследовании властями и руководством предприятия работников, выражавших несогласие с официальными итогами президентских выборов, в том числе путем участия в уличных акциях и забастовках. Забастовка на предприятии признана незаконной Минским областным судом.

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Теги: Минск
 
 
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Генеральный директор норвежской компании Yara International Свейн Тор Холшер 10 декабря посетил Минск, сообщает пресс-служба Белорусского независимого профсоюза (БНП).
 
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