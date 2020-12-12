Какие гаджеты на AliExpress были самыми популярными в Беларуси в 2020 году

Декабрь — время подведения итогов года. Представители офиса AliExpress поделились с 42.TUT.BY информацией о том, какие устройства покупатели из Беларуси чаще всего выбирали в 2020-м. Ниже рассказываем об этих девайсах подробнее.
Какой именно процент продаж пришелся на эту модель, представители AliExpress не уточняют. Но на площадке этот гаджет продается по цене примерно от 220 долларов. Разумеется, аппарат есть и у белорусских продавцов как в официальной рознице, так и обычных интернет-магазинах.
Напомним: девайс оснащается пластиковым корпусом с возможностью установки двух симок и карты памяти, а также сканером отпечатков пальцев в клавише питания. Экран — на 6,67 дюйма, с частотой обновления 120 Гц. В активе также процессор Snapdragon 732G, не менее 6/64 ГБ памяти и батарейка на 5160 мАч. Есть 33-ваттная быстрая зарядка — необходимый адаптер питания поставляется в коробке с устройством. Камера такая: 64 Мп + 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп.
На первом месте по популярности у белорусов находится последняя модель — Mi Band 5, на втором — Mi Band 4. На AliExpress они соответственно оцениваются от 26,7 и 21,99 доллара. Разумеется, найти фитнес-трекеры можно и в обычных магазинах Беларуси.
Напомним: оба браслета оснащаются цветными AMOLED-экранами диагональю в 1,1 и 0,95 дюйма соответственно для Mi Band 5 и Mi Band 4. Несмотря на чуть отличающийся объем аккумуляторов, оба аппарата способны продержаться без подзарядки до 20 дней. А еще оба могут похвастаться технологией защиты от воды и пыли — с ними можно плавать в бассейне. Из различий: в Mi Band 5 больше режимов трекинга физической активности, а еще есть функция по отслеживанию менструальных циклов.
И еще один момент: в Беларуси официально продается Mi Band 4 с поддержкой функции бесконтактной оплаты браслетом. Грубо говоря, в активе аналогичная тем же Apple Pay или Samsung Pay возможность. Более «свежий» Mi Band 5 такого пока не поддерживает. Впрочем, при покупке у неофициальных продавцов — AliExpress можно включить в этот список — бесконтактные платежи также могут не работать.
Пауэрбанки: без знакомых брендов
«Выбирая внешние аккумуляторы, белорусы отдают предпочтение относительно недорогим моделям с емкостью в пределах 10−20 000 мАч стоимостью в пределах 25−70 рублей», — говорят представители AliExpress.
Тройка аппаратов, которые в Беларуси в этом году выбирали чаще остальных, явно не от самых известных производителей. Так, например, самой дорогой моделью оказалась ROMOSS Sense 8+ (от 20 долларов на AliExporess). Этот аппарат оснащается батареей на целых 30 000 мАч, а также 18-ваттной быстрой зарядкой.
Но самым популярным внешним аккумулятором на площадке среди пользователей из нашей страны оказался KUULAA Powerbank10 объемом в 10 000 мАч. Он стоит от 8 до 10 долларов. Девайс также поддерживает режим с быстрой подзарядкой и оснащается не только обычными портами USB-A, но и более современным USB-C.
Беспроводные наушники: снова без знакомых «имен»
«Безусловным хитом в категории беспроводных гарнитур остается модель Haylou GT1 от Xiaomi с „умным“ сенсорным управлением», — говорят в AliExpress. Это устройство предлагается по цене от 15 долларов. Если верить информации от производителя, то время автономной работы составляет 12 часов. В активе также функция защиты от влаги по стандарту IPX5 и возможность работы с голосовыми ассистентами — в том числе и от Google с Apple.
Далее в рейтинге расположились сразу несколько альтернативных вариантов этой модели от менее известных за пределами Китая брендов: на втором месте — VOULAO, на третьем — Bupuda, на четвертом — Damix.
Вместо резюме
Вот какой вывод делают представители AliExpress по итогам года о потребительских предпочтениях белорусов:
— По итогам 11 месяцев 2020 года самым популярным у белорусов товаром в категории «Потребительская электроника» стали наушники. В денежном выражении на их долю пришлось 19,5% от общего объема продаж, а количество заказанных в страну единиц составило более 163 тыс. штук.
На втором месте — различные носимые устройства: преимущественно фитнес-браслеты и умные часы (13,7%), на третьем — внешние аккумуляторы (9,2%). На долю портативных колонок пришлось 2%, еще 1% составили продажи моноподов и штативов для смартфонов.