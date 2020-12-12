Какие гаджеты на AliExpress были самыми популярными в Беларуси в 2020 году

Источник материала: Tut.by

Декабрь — время подведения итогов года. Представители офиса AliExpress поделились с 42.TUT.BY информацией о том, какие устройства покупатели из Беларуси чаще всего выбирали в 2020-м. Ниже рассказываем об этих девайсах подробнее.

Самый популярный смартфон: Xiaomi Poco X3





Какой именно процент продаж пришелся на эту модель, представители AliExpress не уточняют. Но на площадке этот гаджет продается по цене примерно от 220 долларов. Разумеется, аппарат есть и у белорусских продавцов как в официальной рознице, так и обычных интернет-магазинах.

Напомним: девайс оснащается пластиковым корпусом с возможностью установки двух симок и карты памяти, а также сканером отпечатков пальцев в клавише питания. Экран — на 6,67 дюйма, с частотой обновления 120 Гц. В активе также процессор Snapdragon 732G, не менее 6/64 ГБ памяти и батарейка на 5160 мАч. Есть 33-ваттная быстрая зарядка — необходимый адаптер питания поставляется в коробке с устройством. Камера такая: 64 Мп + 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп.



Mi Band 5

На первом месте по популярности у белорусов находится последняя модель — Mi Band 5, на втором — Mi Band 4. На AliExpress они соответственно оцениваются от 26,7 и 21,99 доллара. Разумеется, найти фитнес-трекеры можно и в обычных магазинах Беларуси.

Напомним: оба браслета оснащаются цветными AMOLED-экранами диагональю в 1,1 и 0,95 дюйма соответственно для Mi Band 5 и Mi Band 4. Несмотря на чуть отличающийся объем аккумуляторов, оба аппарата способны продержаться без подзарядки до 20 дней. А еще оба могут похвастаться технологией защиты от воды и пыли — с ними можно плавать в бассейне. Из различий: в Mi Band 5 больше режимов трекинга физической активности, а еще есть функция по отслеживанию менструальных циклов.

И еще один момент: в Беларуси официально продается Mi Band 4 с поддержкой функции бесконтактной оплаты браслетом. Грубо говоря, в активе аналогичная тем же Apple Pay или Samsung Pay возможность. Более «свежий» Mi Band 5 такого пока не поддерживает. Впрочем, при покупке у неофициальных продавцов — AliExpress можно включить в этот список — бесконтактные платежи также могут не работать.

Пауэрбанки: без знакомых брендов



ROMOSS Sense 8 +

«Выбирая внешние аккумуляторы, белорусы отдают предпочтение относительно недорогим моделям с емкостью в пределах 10−20 000 мАч стоимостью в пределах 25−70 рублей», — говорят представители AliExpress.

Тройка аппаратов, которые в Беларуси в этом году выбирали чаще остальных, явно не от самых известных производителей. Так, например, самой дорогой моделью оказалась ROMOSS Sense 8+ (от 20 долларов на AliExporess). Этот аппарат оснащается батареей на целых 30 000 мАч, а также 18-ваттной быстрой зарядкой.

Но самым популярным внешним аккумулятором на площадке среди пользователей из нашей страны оказался KUULAA Powerbank10 объемом в 10 000 мАч. Он стоит от 8 до 10 долларов. Девайс также поддерживает режим с быстрой подзарядкой и оснащается не только обычными портами USB-A, но и более современным USB-C.

Беспроводные наушники: снова без знакомых «имен»



Haylou GT1

«Безусловным хитом в категории беспроводных гарнитур остается модель Haylou GT1 от Xiaomi с „умным“ сенсорным управлением», — говорят в AliExpress. Это устройство предлагается по цене от 15 долларов. Если верить информации от производителя, то время автономной работы составляет 12 часов. В активе также функция защиты от влаги по стандарту IPX5 и возможность работы с голосовыми ассистентами — в том числе и от Google с Apple.

Далее в рейтинге расположились сразу несколько альтернативных вариантов этой модели от менее известных за пределами Китая брендов: на втором месте — VOULAO , на третьем — Bupuda , на четвертом — Damix .

Вместо резюме

Вот какой вывод делают представители AliExpress по итогам года о потребительских предпочтениях белорусов:

— По итогам 11 месяцев 2020 года самым популярным у белорусов товаром в категории «Потребительская электроника» стали наушники. В денежном выражении на их долю пришлось 19,5% от общего объема продаж, а количество заказанных в страну единиц составило более 163 тыс. штук.

На втором месте — различные носимые устройства: преимущественно фитнес-браслеты и умные часы (13,7%), на третьем — внешние аккумуляторы (9,2%). На долю портативных колонок пришлось 2%, еще 1% составили продажи моноподов и штативов для смартфонов.