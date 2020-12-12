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Беременная модель Эмили Ратаковски снялась обнаженной

12.12.2020 08:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В октябре этого года модель Эмили Ратаковски сообщила, что ждет ребенка. Привыкшая к провокационным съемкам и откровенным нарядам, Ратаковски решила не скрывать своего положения и демонстрировать подписчикам, как беременность меняет ее тело.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Emily Ratajkowski (@emrata)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Emily Ratajkowski (@emrata)

Сейчас она находится на седьмом месяце. На днях модель сделала «голое» селфи сразу после душа, а запотевшее зеркало стало своеобразным «размывающим» фильтром. Поклонники и подписчики поддерживают Ратаковски в ее открытости и оставляют поддерживающие комментарии.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Emily Ratajkowski (@emrata)

Ратаковски 29 лет. В 14 она подписала контракт с модельным агентством Ford Models. В 2004 году Эмили дебютировала как актриса. Первой ее заметной ролью стала работа в триллере «Исчезнувшая Девида Финчера.

В 2018 году она познакомилась с продюсером Себастьяном Беар-Макклардом и вышла за него замуж спустя три недели отношений.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Emily Ratajkowski (@emrata)

 
 
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Модель решила быть предельно откровенной со своими поклонниками.
 
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