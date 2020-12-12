|
Беременная модель Эмили Ратаковски снялась обнаженной
Источник материала: Tut.by
В октябре этого года модель Эмили Ратаковски сообщила, что ждет ребенка. Привыкшая к провокационным съемкам и откровенным нарядам, Ратаковски решила не скрывать своего положения и демонстрировать подписчикам, как беременность меняет ее тело.
Сейчас она находится на седьмом месяце. На днях модель сделала «голое» селфи сразу после душа, а запотевшее зеркало стало своеобразным «размывающим» фильтром. Поклонники и подписчики поддерживают Ратаковски в ее открытости и оставляют поддерживающие комментарии.
Ратаковски 29 лет. В 14 она подписала контракт с модельным агентством Ford Models. В 2004 году Эмили дебютировала как актриса. Первой ее заметной ролью стала работа в триллере «Исчезнувшая Девида Финчера.
В 2018 году она познакомилась с продюсером Себастьяном Беар-Макклардом и вышла за него замуж спустя три недели отношений.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Модель решила быть предельно откровенной со своими поклонниками.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)