Беременная модель Эмили Ратаковски снялась обнаженной

Источник материала: Tut.by

В октябре этого года модель Эмили Ратаковски сообщила, что ждет ребенка. Привыкшая к провокационным съемкам и откровенным нарядам, Ратаковски решила не скрывать своего положения и демонстрировать подписчикам, как беременность меняет ее тело.

Сейчас она находится на седьмом месяце. На днях модель сделала «голое» селфи сразу после душа, а запотевшее зеркало стало своеобразным «размывающим» фильтром. Поклонники и подписчики поддерживают Ратаковски в ее открытости и оставляют поддерживающие комментарии.

Ратаковски 29 лет. В 14 она подписала контракт с модельным агентством Ford Models. В 2004 году Эмили дебютировала как актриса. Первой ее заметной ролью стала работа в триллере «Исчезнувшая Девида Финчера.

В 2018 году она познакомилась с продюсером Себастьяном Беар-Макклардом и вышла за него замуж спустя три недели отношений.