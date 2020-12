Колыбельные для детей и не только. Собрали песни от звезд в этом жанре

Источник материала: Tut.by

В широком смысле колыбельная — это песня, которую мама поет своему ребенку при укачивании. Так что трактовать понятие можно по-своему. Конечно, корни жанра идут еще из древнего фольклора, но ведь уже все-таки 2020 год — можно и «ломать систему». AFISHA.TUT.BY предлагает посмотреть на колыбельные для детей по-новому: вот вам семь примеров того, как российские и другие иностранные исполнители это делают.

Полина Гагарина — «Колыбельная»

Песня старая, но от этого своего шарма не растеряла. Еще совсем юная Гагарина исполнила «Колыбельную» в 2005 году, и песня сразу же стала хитом. Трек вошел в дебютный альбом певицы «Попроси у облаков», увидевший свет два года спустя. Может быть, в сочетании с несколько драматичной музыкой слова песни и не кажутся подходящими для спокойного засыпания, но сам по себе текст весьма умиротворяющий. «Попроси у облаков подарить нам белых снов, ночь плывет — и мы за ней, в мир таинственных огней», — прекрасно же.

Rauf & Faik — «Колыбельная»

По названию кому-то может показаться, что это «заморская» группа, но это не так. Rauf & Faik или, проще говоря, Рауф и Фаик Мирзаевы — братья-двойняшки азербайджанского происхождения, а живут они в России. Парням 21 год, и в дуэте они поют последние пять из них. Их «Колыбельная» вышла в 2019 году. Несмотря на то, что братья выросли на R&B, в их музыке никакой вульгарности и пошлости особо нет, одна нежность. Короче, ребята делают вполне себе то, что можно ставить даже своим малышам. Рауф и Фаик признавались в интервью, что их основная аудитория — школьники 11−18 лет.

Алсу, Ирина Дубцова, Жасмин, Лера Кудрявцева, Татьяна Буланова — «Спи, мое солнышко»

Вернемся к более традиционной российской эстраде. «Спи, мое солнышко» — песня, которую исполнили, кажется, половина ее известных певиц. И это прямо классический вариант колыбельной: в тексте речь идет про «ночь, которая полна сладких снов, а мамина любовь рядом с малышом». Клип снят в теплых и светлых оттенках, певицы выглядят так же приятно, как родная мама. Как тут не расслабиться на подушечке? Нам вот захотелось.

Алсу — сборник «Фея добрых снов»

Эта певица вообще известна своим неравнодушием к исполнению детских песен. «Спи, мое солнышко», о которой мы написали выше, — только одна из композиций, которая вошла в большой сборник певицы «Фея добрых снов». Иногда его прямо так и называют «Колыбельные для малышей». В него включены самые известные и любимые детские песни для засыпания. Взять хотя бы такие ушедшие в народ хиты, как «Спи, моя радость, усни», «Спят усталые игрушки» и «Колыбельная медведицы». Естественно, все они исполнены самой Алсу. И да, это самый лучший вариант из перечисленных, если говорить конкретно о детских песнях — здесь все проверено годами.

Nickelback — Lullaby

Cure — Lullaby

Альбом Here and Now, в который вошел этот трек, канадская группа выпустила еще в 2012 году. Песня вроде и колыбельная, а вроде и нет: сначала речь идет о чувстве, когда оказываешься «на краю обрыва», а потом вокалист советует «дать еще один шанс колыбельной» в такой безысходной ситуации. Мол, он ее для нас и поет. Спасибо! Но если серьезно: чтобы реально успокаиваться под это, лежа в кровати, больше советуем

Британцы тоже записали нечто далекое от классической колыбельной. По крайней мере, такое впечатление может возникнуть, если посмотреть клип без звука. Но это на первый взгляд. Если вслушаться в слова, песня вполне себе даже детская — хоть скорее и страшилка, чем колыбельная. В ней рассказывается о Человеке-пауке, который крадется в комнату и ищет жертву, а потом становится уже слишком поздно — и вы уже точно его ужин. Спойлер: в конце песни окажется, что это лишь кошмар, и вы проснетесь в холодном поту. Сама по себе музыка тоже не совсем умиротворяющая, скорее, наоборот, пугающая. Но если ваш ребенок любит острые ощущения перед сном — можете взять на себя такую ответственность и поставить ему клип Cure.

Grimes — AI Lullaby

Колыбельная от канадской певицы, которая в мае 2020-го стала мамой , — самое крутое и технологичное, что мы вам можем предложить сегодня. Пользователи YouTube в комментариях шутят: обычные мамы просто поют детям, а Граймс визуализирует, пишет, записывает, продюсирует, сводит полноформатный альбом с современной детской музыкой и сопроводительными авангардными видео к нему. Лучше и не скажешь. Все выпущено в рамках коллаборации с приложением Endel для AppStore, в котором можно найти «звуки для сна и отдыха».