Космодром «Восточный» и ракета «Ангара». Что пошло не так с российской космонавтикой?

Источник материала: Onliner На днях стало известно, что единственный в 2020 году пуск с российского космодрома «Восточный» был отложен. Его все еще планируют осуществить до конца декабря. В прошлом году Дмитрий Рогозин заверял, что всего будет выполнено пять пусков. В российских СМИ это предсказание громко пиарили. На провале плана внимание стараются не акцентировать. Но ситуация с «Восточным» ярко демонстрирует тот застой, в котором оказалась российская космонавтика.

Космодром «Восточный»

Идея построить космодром на Дальнем Востоке была продиктована желанием снизить зависимость от «Байконура», расположенного на территории Казахстана.

Планировалось, что «Восточный» станет основным хабом для запуска российских космических ракет, вдохнет новую жизнь в окрестные регионы, насытит предложением рынок труда и в целом поспособствует развитию экономики на Дальнем Востоке. К тому же для запуска сверхтяжелых ракет «Ангара» нужна инфраструктура, которой «Байконур» не располагает.

В 2007-м был подписан указ о строительстве, через три года заложили памятный знак, в 2012-м начали строительство стартового комплекса. С завершения строительства первой площадки в 2016 году с космодрома осуществили пять пусков ракет «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б», последний из них — летом 2019-го.





Теперь на «Восточном» идет строительство второй очереди, которое планируют завершить в 2025 году. Однако первый запуск «Ангары» обещают провести на пару лет раньше. Стартовый стол уже будет готов, с него хотят обеспечивать не менее десяти пусков сверхтяжа каждый год.

Строительство сопровождалось коррупционными скандалами, забастовками и голодовками рабочих, переносами сроков и десятками уголовных дел. Путин по этому поводу возмущался: «Сто раз сказано было: работайте прозрачно, деньги выделяются большие, проект носит практически общенациональный характер. Нет, воруют сотнями миллионов!» Тут он немного недооценил масштабы: по данным на 2019 год, со стройки космодрома разворовали 11 млрд российских рублей из выделенного 91 млрд.





Плановый рост плановых пусков

На 2021 год с космодрома «Восточный» запланировано шесть-семь пусков. Как видим, количество планируемых пусков с каждым годом растет. Правда, число реально выполненных практически не меняется — в среднем один пуск в год. Но все это время на обслуживание комплекса, содержание персонала и боевого расчета тратятся миллиарды рублей. Тем не менее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин планирует и дальше наращивать число планируемых пусков.

Правда, делает он это из расчета запусков компании OneWeb. Первый полностью коммерческий пуск с «Восточного» за счет этой компании должен был произойти еще в апреле 2020 года, потом собирались сделать еще несколько. Компания должна была обеспечить новенькому космодрому приличную загруженность.

Однако 27 марта 2020 года OneWeb подала в суд Южного округа штата Нью-Йорк ходатайство о банкротстве и уволила бо́льшую часть своих сотрудников. Ей не удалось привлечь дополнительное финансирование на запуски сотен своих спутников, с помощью которых компания планировала обеспечить планету глобальным спутниковым интернетом — то, что сейчас более успешно делает со своей Starlink Илон Маск.

OneWeb утверждает, что планы не удается реализовать из-за пандемии, экономического кризиса и невозможности получить нужные частоты в некоторых странах мира. Компания хотела получить от SoftBank $2 млрд на развитие, но второй раз инвестировать в проект там не решились.

Сейчас фирма проходит процедуру банкротства. Она успела запустить небольшую часть своего спутникового флота. Спасать OneWeb взялись британское правительство и индийская Bharti Global. Вместе они нашли $1 млрд. С их помощью собираются завершить реструктуризацию. 18 декабря, вероятно, пуск новой порции спутников все-таки будет осуществлен.

The launch team is hard at work in Vostochny preparing for our upcoming launch. Today, the dispenser was fully integrated with 36 satellites - 32 satellites stacked in rows around, with 4 on top. Next up is having the dispenser integrated to the Fregat. Go Team! #OneWebLaunch pic.twitter.com/Pvk1v0FngV — OneWeb (@OneWeb) December 10, 2020

С «Восточного» должны полететь 36 космических аппаратов. Их уже доставили из США на самолете Ан-124-100 «Руслан», готовят к запуску.

«Ангара»

Указу первого российского президента «О разработке космического ракетного комплекса (КРК) „Ангара“» в этом году исполнилось 25 лет. Предполагалось, что за это время ракеты данного комплекса закроют все потребности в космических перевозчиках, будут доставлять в ближний и дальний космос все грузы и экипажи. Одна из ракет-носителей заменила бы «Протон-М», летающий на токсичном топливе, другая — украинский «Зенит».

«Ангара» должна стать и главным поставщиком пусков для «Восточного». Однако за четверть века этого пока не случилось.

В первые годы это было связано с общим тяжелым состоянием российской экономики и отсутствием финансирования.





В нулевых стало полегче. Появился даже график, согласно которому летные испытания «Ангары» должны были пройти в 2010—2011 годах, а с 2013-го начались бы коммерческие запуски. Но испытания случились только в 2014-м, а после возникли причины, по которым использование «Ангары» не представлялось возможным. В их числе были и неготовность космодрома «Восточный», и переезд производства ГКНПЦ имени М. В. Хруничева из Москвы в Омск. Производственный цикл был нарушен, прошли сокращения сотрудников, началась модернизация производства в Омске.

И теперь, по словам Дмитрия Рогозина, первую произведенную в Омске ракету-носитель «Ангара-А5» не стоит ждать раньше 2023 года, пилотируемую «Ангара-А5П» — где-то в 2024-м.

Примечательно, что после испытательных полетов в 2014-м тяжелая «Ангара-А5» в небо не поднималась. Уже 14 декабря этого года может состояться второй ее испытательный полет с космодрома «Плесецк». Предыдущие обещанные сроки в 2018 и 2019 годах были сорваны, так как изготовленную ракету отказывалось принимать Минобороны РФ: слишком уж много «косяков» в ней было. А потому неудивительно, что из 18 запланированных когда-то пусков «Ангары» различного класса грузоподъемности реализованы пока только два. И те шесть лет назад.





К тому же сейчас зашел разговор о том, чтобы сделать также многоразовую модификацию «Ангара-А5М» и приземлять ракету на плавучую платформу в Охотском море. Правда, придется дооснастить ее посадочными опорами, соответствующей системой управления, дополнительной теплозащитой. Удастся ли сделать все это к 2024 году? Покажет время.

Сейчас же можно констатировать, что число запусков российских ракет в последние годы неуклонно сокращается. В этом году их было 14. Американские компании и агентства осуществили 40 запусков, китайские — 37. Год назад у этой тройки было 25, 27 и 34 запуска соответственно, в 2018-м — 20, 34 и 39.

Учитывая, что SpaceX в ближайшие годы может перехватить значительную часть пилотируемых рейсов на МКС, российское присутствие в космосе может сократиться еще сильнее. А неопределенность с продлением срока эксплуатации МКС после 2024 года поднимает вопрос о конкурентоспособности российских ракет на коммерческом рынке, который демпингуют «бэушные» ракеты Илона Маска. Кому после 2024 года нужны будут многострадальные космодром «Восточный» и ракеты «Ангара»?