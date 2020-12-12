«Скинешь фоточку?» Что такое секстинг и может ли интимная переписка навредить реальному сексу? (18+)

Источник материала: Onliner Комбинируем слова «секс» и «текстинг» — получается «секстинг». В 2004 году канадская газета The Globe and Mail впервые посвятила большой материал этому явлению, которое было названо «секстовыми сообщениями». По-простому это слово обозначает послание, содержащее текст или фото сексуального характера. Секстинг в том или ином виде существовал более-менее всегда. Древние люди рисовали на скалах свои ласки или совокупление животных. Потом были письма, пересылка распечатанных фотографий — ну и нынешние технологии, которые позволили сделать процесс менее томным. По этому поводу разговариваем с сексологом Ольгой Невдах. Что представляет из себя секстинг в самых элементарных проявлениях? Какие у него плюсы и минусы? И почему на словах можно оказаться Львом Толстым, а на деле — не особо?

«Что это такое?!»

Прямо сейчас самой примитивной формой секстинга являются дикпики — фотографии полового члена. При этом надо понимать: идея обмена эротическими (или немного больше чем эротическими) фото у мужчин и женщин вызывает разные эмоции. Считается, что внезапная интимная фотография вряд ли расстроит мужчину. Реакция — в диапазоне от «Ну, окей» до «Круто!». С женщинами не так.

В мире нет ничего, что женщины ненавидели бы больше, чем фото члена, о котором они не просили.

Тому есть подтверждения. Немногочисленные. Секстинг пока изучен не столь широко. Международная организация Plan International опросила 14 тыс. женщин из разных стран. Больше трети из них получали фото мужских гениталий без какого-то своего согласия. Другое исследование затронуло 2 тыс. женщин. Из них примерно половина получали дикпики. 90% группы не были в курсе происходящего и не создавали никакого спроса на подобные фотки. Соответственно, особой радости не испытали.





Также провели исследование гомосексуальных мужчин. Больше половины сказали, что отнеслись бы нормально, если бы получили фотку члена от какого-то левого человека. Логика проста: гомосексуальных мужчин меньше, чем гетеросексуальных, у них меньше выбор, они ищут знакомств более активно.

Единственная принятая обществом форма подобных посланий, отмечает доктор, — это ситуация, в которой знакомого партнера просят прислать подобную фотку, и он это делает.

Почему так?

Считается, что мужчина отправляет свое фото в надежде получить откровенное изображение девушки в ответ. Но вообще, у рассылки дикпиков есть три ярко выраженные мотивации.

Элементарный троллинг. Наиболее распространенный случай. Парень знакомится с девушкой в сети. Она ему отказывает. Прилетает дикпик. В основном мужчины шлют свой член. Или это может быть какая-то сторонняя порнографическая картинка. Смысла это не меняет. Мол, ты сама поняла, куда идти, раз меня не принимаешь.

Наиболее распространенный случай. Парень знакомится с девушкой в сети. Она ему отказывает. Прилетает дикпик. В основном мужчины шлют свой член. Или это может быть какая-то сторонняя порнографическая картинка. Смысла это не меняет. Мол, ты сама поняла, куда идти, раз меня не принимаешь. Желание получить быстрый эффект. В сериале «Как я встретил вашу маму» есть эпизод про метод «голого мужика». Герой (не очень выразительный) знакомился с красивой девушкой, та приводила его домой, где он, пока хозяйка делала чай, раздевался, по ее возвращении представая в таком виде. Иногда это работало и заканчивалось сексом. Здесь механизм примерно такой же: мол, посмотри, какой у меня большой. Год назад в GQ развили эту тему. Было написано: «Посмотри, какой я большой и тупой». В 90% случаев женщина блокирует незнакомого мужчину, который прислал ей дикпик.

В сериале «Как я встретил вашу маму» есть эпизод про метод «голого мужика». Герой (не очень выразительный) знакомился с красивой девушкой, та приводила его домой, где он, пока хозяйка делала чай, раздевался, по ее возвращении представая в таком виде. Иногда это работало и заканчивалось сексом. Здесь механизм примерно такой же: мол, посмотри, какой у меня большой. Год назад в GQ развили эту тему. Было написано: «Посмотри, какой я большой и тупой». В 90% случаев женщина блокирует незнакомого мужчину, который прислал ей дикпик. Эксгибиционизм. Голые мужчины переместились из темных парков и безлюдных переходов в интернет. Дикпики в принципе получили такую популярность, потому как интернет дает анонимность. Если мужчина не попадет на особо принципиальную девушку, которая заморочится и станет отслеживать его «айпишник», за фотку члена никому ничего не будет. Описанный вариант эксгибиционизма сейчас принял агрессивную форму. Это способ удовлетворения своего сексуального влечения.

Исследований мало, так что ученые пока не могут сойтись в едином мнении. Некоторые считают причиной массовости дикпиков нарциссизм. Другие голосуют за низкую самооценку. То есть человек такой фоткой пытается как-то самоутвердиться и предъявить себя миру. Почему мы делаем селфи? Потому что нравимся себе и хотим напомнить миру: вот, посмотрите, я есть, я здесь. Дикпик может работать по той же схеме: просто охота почувствовать себя сексуальным. Это не всегда касается человека, которому такая фотка прилетает. Получается оцифрованное проявление инстинктов. И это, по сути, чистый эгоизм.





Считается, что бум дикпиков в Америке начался с появлением «айфонов» с их «эйдропами». Крайне удобная технология. Причем для людей как с хорошими, так и с не очень хорошими намерениями. Человек оказывается в людном месте, вокруг куча «айфонов» с работающими «блютузами», и он просто рассылает свой член всем присутствующим.

В принципе, как только появился интернет, возникла мысль о дележке порнокартинками. Жители нашего региона наверняка помнят, что, когда интернет стал опцией по умолчанию и в районах установились локальные сети, мальчики принялись отсылать одноклассникам порнушку в качестве троллинга — просто чтобы поугорать над реакцией.

А как же девушки?

Да-да-да, женщины тоже рассылают эротический или порнографический контент, но своим либо нынешним, либо потенциальным партнерам. Мы все знаем голливудские скандалы, когда интимную переписку звезд откровенно сливали. То есть этим занимаются все. Все живые люди.

Вопрос — в выработанных реакциях. Так уж повелось, что ни одна фотография вагины незнакомой женщины не вызывает такую бурю эмоций и в основном гнева, как залетный дикпик от не пойми кого. Надо понимать сформированные устои. Даже женщинам зачастую нравится смотреть лесбийское порно при своей полной гетеросексуальности. Вкусы, конечно, у всех разные, но пока большинству женское тело кажется более привлекательным.

Ну и обмен интимными фото в исполнении мужчин и женщин — это разные истории. Зачастую женщины больше загоняются по эстетике и тратят время на кадр. Мужчина, грубо говоря, оттягивает резинку трусов и требует фото взамен. Мотивацию для посылания дикпиков мы описывали выше.





Что с законом?

Важно. В Уголовном кодексе Беларуси есть статья 343 — «Уголовная ответственность за изготовление и распространение порнографии». Есть случаи (нередкие), когда люди преследуются законом за фото своих гениталий и их пересылку. По-простому порнография предполагает изображение половых органов и полового акта, при котором видны гениталии.

Помимо этого, надо помнить, что любая интимная переписка может стать достоянием общественности, а это уже совершенно не интимно. А еще телефоны теряются, пары расходятся, а обиды не забываются.

Правда, не все так агрессивно, да и секстинг бывает разным. Здесь тоже есть три основные разновидности.

Во-первых, легкий флирт. Это хороший способ сохранять связь со своим партнером: настраивает на мысли о сексе, помогает воссоздать ощущение начальной стадии романтических отношений. Мол, а в чем это ты сегодня? В жизни мы бы подмигнули, в сети используем смайлик, эмодзи и текст.





Далее идет виртуальный секс с соответствующими оборотами и описанием процесса. На этой стадии могут возникать фотографии. Именно развитие технологий позволило состояться такому виду взаимодействия. Раньше в ходу был секс по телефону.

Третий вид секстинга — снова про переборы и неуместное сближение. Один человек начинает писать что-то с интимным уклоном, а второй не просто к этому не готов, но и откровенно не хочет.

Мы легко можем понять, для чего такой секстинг паре, разделенной расстоянием. Или принять флирт, описанный в предыдущем пункте. Почему же это заводит и выделяет отдельную категорию любителей виртуального секса?

Объяснение довольно простое. Секстинг не предполагает долгих ухаживаний, выработки особенностей поведения с партнером, ответственности за него, необходимости притираться. Ты не можешь обидеть партнера, он не может обидеть тебя. В теории никто не страдает. Получается безопасное удовольствие без последствий. Ну и хламидии схватить невозможно.

Плюс это очень помогает людям, которые не могут завести реальные отношения и испытывают проблемы в коммуникации. А еще надо помнить важную вещь: в нашей голове секс всегда интереснее, чем в реальности. Много молодых людей приходят к сексологам: «А почему в жизни не так круто, как в порно?» Потому что жизнь сложнее, потому что эрекция на восемь часов — это не физиологично. Да и на полтора часа не физиологично. К тому же может привести к необратимым последствиям.





В общем, один из выводов: люди занимаются секстингом, потому что могут описать в чате свой идеальный секс.

Это нормально?

Понятие нормы очень гибкое и зависит от конкретного человека. В нашем контексте — от конкретной пары.

Есть разные мнения. Некоторые считают, что секстинг приемлем для людей, у которых уже был секс, другие — что секстинг помогает узнать предпочтения партнера: такой «ресерч», подготовка к реальному взаимодействию (где эрогенные зоны, какая длительность и интенсивность заходит, нравится ли прелюдия) — то есть на берегу люди договорились.

Секстинг может даже помочь поддерживать отношения на расстоянии или послужить прелюдией, повысить уровень доверия, гипотетически сделать отношения в паре крепче. Но если вы никогда не виделись, слишком интенсивная интимная переписка способна накрутить ваши требования к будущему реальному контакту.

Но тут есть вопрос со сроком переписки. Если секстинг длится недельку-вторую-третью, а затем происходит реальный секс, то все нормально. Но порой люди занимаются секстингом по полгода, а после этого встречаются, краснеют, бледнеют — и ничего не выходит. Личная встреча — взаимодействие по нескольким фронтам. Секстинг — зачастую один канал. То есть в жизни все сложнее.

Девушка может застесняться, парень — тоже. Отсюда вероятны проблемы с эрекцией и так далее. Перезатянутый секстинг, как и все прочие переборы в этом мире, может ухудшить качество секса. Несоответствие ожидания и реальности всегда делает свое дело.

Надо понимать, что секстинг — это все равно про взаимодействие с воображением. Ты все делаешь сам. Да, есть обратная связь, но реакции все твои. Воображение все равно достраивает желаемую реальность, а не действительную. Это как зависимость от порнографии. В голове все всегда прикольнее. И даже жена стройнее.

В секстинге вы можете раскрепоститься и попробовать себя немного в новой роли. И это вроде бы неплохо. Но надо помнить, что, по сути, секстинг — это описание идеального секса, и не заигрываться. Потому как поговорка «На словах ты Лев Толстой, а на деле…» может реализоваться. А это не самый приятный момент, связанный с сексом.