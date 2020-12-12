Выбираем народные автомобили 2020 года на «Автобарахолке»! Второй тур

Источник материала: Onliner

Неделю назад мы запустили конкурс «Автомобили года», который проводится в «Автобарахолке» в пяти номинациях: лучший SUV, лучший седан, лучший универсал, лучший хетчбэк и лучший электромобиль. Для каждой номинации мы отобрали наиболее популярные марки и путем честного голосования выбрали бренды-победители. Сегодня определимся с лучшими моделями, а через неделю выберем наиболее удачные, по вашему мнению, поколения. Финал состоится 26 декабря — там сила народного голосования определит пятерку победителей среди пяти верхних объявлений (свежих либо недавно поднятых) без учета премиальных.

Лучший SUV

Кроссоверы нынче в моде. Даже бюджетные хетчбэки и универсалы часто берут в исполнениях «кросс». Наиболее популярным SUV на нашем сайте является BMW X5, но баварский производитель занял лишь второе место в народном голосовании. Лидирующей маркой в данной номинации стала Toyota, за которую проголосовало более 2 тысяч пользователей сайта. К слову, третье место досталось Volkswagen, а замыкают пятерку лидеров Audi и Land Rover. Достойная компания собралась!

Таким образом, сегодня мы выберем лучший кроссовер Toyota по мнению читателей сайта. У японского производителя хватает всевозможных вседорожников, начиная от городских «паркетов» типа C-HR и заканчивая привезенными из США гигантами Sequoia. Мы отобрали десять наиболее продаваемых на «Автобарахолке» SUV Toyota (считали все объявления 2020 года, включая закрытые и неактуальные на данный момент). Пора выбрать лучшую вседорожную модель на нашем рынке!

Лучший SUV у Toyota

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Лучший седан

Среди седанов за звание лидера ожидаемо боролись премиум-бренды: Audi, BMW и Mercedes. Победу с заметным отрывом вырвала компания BMW. Это и неудивительно — ее седаны являются самыми популярными на рынке подержанных автомобилей в Беларуси. Среди непремиальных брендов лучшими «четырехдверками», по мнению проголосовавших, стали Volkswagen, Toyota и Volvo. Меньше всего голосов среди топ-10 марок набрал Opel. Любопытно, что он является одним из самых популярных брендов на рынке б/у.

На первый взгляд, седанов у BMW не так много, как кроссоверов, но если учесть все 4-дверные Gran Coupe (GC), то список получится приличным. Самым компактным седаном компании является переднеприводный 2-Series GC. Наиболее крупный баварский седан — это удлиненная версия 7-Series. Хотя более эффектным, пожалуй, можно назвать роскошный 8-Series Gran Coupe. В 2020-м в Беларуси продавались и такие экземпляры. А сейчас попросим вас выбрать лучший седан BMW, на ваш взгляд. Напомним, через неделю вы выберете лучшее поколение модели-победительницы.

Лучший седан у BMW

Чтобы сделать свой выбор, войдите или зарегистрируйтесь Чтобы сделать свой выбор,или 2-Series GC 3-Series 4-Series GC 5-Series 6-Series GC 7-Series 8-Series GC Голосовать

Лучший универсал

Переходим к номинации «Лучший универсал» по мнению читателей Onliner. Как и в остальных категориях, здесь на суд пользователей были вынесены десять брендов, наиболее часто встречающихся с кузовом универсал в объявлениях «Автобарахолки». Как мы и ожидали, победителем в данной номинации стал Volkswagen. В Беларуси любовь к универсалам данной марки передается от поколения к поколению уже несколько веков. Впрочем, не так уж значительно от Volkswagen отстала марка Audi — за нее проголосовало лишь на 200 человек меньше.

Универсалов у Volkswagen относительно немного. Если не брать в расчет «Тураны» и «Кэдики», то остаются только Golf, Passat и Polo (да, у Polo были универсалы). Дотошные фанаты VAG вспомнят еще, что были 5-дверные Bora и Jetta (американская). Но от четвертого «Гольфа» они отличались незначительно, поэтому отдельную модель для голосования мы выводить не стали. Выбирать здесь придется только из трех «сараев». Хотя мы уже знаем, кто победит.

Лучший универсал у Volkswagen

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Лучший хетчбэк

Марка Volkswagen одержала уверенную победу и в номинации «Лучший хетчбэк». Причем по сравнению с ближайшим конкурентом (Toyota) немецкий бренд набрал аж в три раза больше голосов. И после этого дилеры будут нам говорить, что хетчбэки Volkswagen плохо расходятся? К тому же у компании из Вольфсбурга действительно много таких моделей. И даже в подержанном виде белорусы охотно привозят их из ЕС.

Наиболее популярным хетчбэком в Беларуси является Golf. Даже если не брать в расчет модификации типа GTI, GTD, Golf Plus и пр., модель останется в лидерах. Но еще у Volkswagen есть такие не очень популярные хетчбэки, как Up, Lupo, Beetle и даже Passat. Да, в поколении В2 он имел в том числе кузов хетчбэк (лифтбэк, если точнее). Давайте же поскорее выберем наиболее удачный хетчбэк Volkswagen среди тех, что прижились на нашем рынке.

Лучший хетчбэк у Volkswagen

Чтобы сделать свой выбор, войдите или зарегистрируйтесь Чтобы сделать свой выбор,или Beetle Fox Golf Lupo Passat (B2) Polo Scirocco Up Голосовать

Лучший электромобиль

С электрокарами все просто. По мнению читателей (то есть по вашему мнению), лучшим производителем EV среди продающихся в Беларуси машин является Tesla. Среди электромобилей калифорнийский бренд набрал больше голосов, чем все остальные вместе взятые. Второе место заняла компания BMW с отрывом более чем в десять (!) раз. Меньше всего голосов получил Smart. Неплохо выступил китайский новичок Xpeng, опередивший даже Chevrolet.

В 2020-м в Беларуси продавались все серийные модели Tesla: от уже весьма устаревшей Model S до новинки этого года — Model Y. Благодаря энтузиастам новые калифорнийские электрокары быстро попадают на белорусский рынок. Давайте выберем наиболее достойный.

Лучший электромобиль у Tesla

Чтобы сделать свой выбор, войдите или зарегистрируйтесь Чтобы сделать свой выбор,или Model 3 Model S Model X Model Y Голосовать