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В центре Нью-Йорка автомобиль въехал в толпу демонстрантов
Источник материала: ОНТ
В центре Нью-Йорка (США) машина врезалась в толпу демонстрантов. В результате происшествия пострадали как минимум шесть человек,
Инцидент произошел в районе Манхеттена после 0:00 12 декабря по минскому времени (16:00 11 декабря по местному времени). Авто въехало в толпу демонстрантов, которые выступали, предположительно, в защиту прав заключенных одной из тюрем Нью-Джерси. В акции участвовали около 50 человек, пострадали как минимум шестеро.
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Фото: Reuters / Jefferson Siegel
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В центре Нью-Йорка (США) машина врезалась в толпу демонстрантов. В результате происшествия пострадали как минимум шесть человек, информирует РИА «Новости» со...
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