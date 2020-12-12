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В центре Нью-Йорка автомобиль въехал в толпу демонстрантов

12.12.2020 08:45 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В центре Нью-Йорка автомобиль въехал в толпу демонстрантов

В центре Нью-Йорка (США) машина врезалась в толпу демонстрантов. В результате происшествия пострадали как минимум шесть человек, информирует РИА «Новости» со ссылкой на NBC.

Инцидент произошел в районе Манхеттена после 0:00 12 декабря по минскому времени (16:00 11 декабря по местному времени). Авто въехало в толпу демонстрантов, которые выступали, предположительно, в защиту прав заключенных одной из тюрем Нью-Джерси. В акции участвовали около 50 человек, пострадали как минимум шестеро.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на полицейское управление Нью-Йорка, правоохранители задержали водителя въехавшей в толпу машины – за рулем была женщина. Следователи выясняют, действовала ли задержанная намеренно.

Фото: Reuters / Jefferson Siegel

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В центре Нью-Йорка (США) машина врезалась в толпу демонстрантов. В результате происшествия пострадали как минимум шесть человек, информирует РИА «Новости» со...
 
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