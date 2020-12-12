Осторожно, скользко! Оранжевый уровень опасности сохраняется в выходные

"12 декабря, в субботу, на дорогах республики и в Минске сохранится гололедица", - говорится в сообщении Белгидромета.













12 декабря погодные условия в Беларуси будет определять периферия антициклона, по западу страны скажется влияние атмосферного фронта. Облачно с прояснениями. Ночью по западу, днем местами по стране пройдут кратковременные осадки (снег, мокрый снег, по западу страны с дождем). Местами слабые туман и гололед. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный умеренный до порывистого. Температура воздуха минимальная ночью от -8°С по востоку до +1°С по юго-западу страны, максимальная днем -5..+1°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

13-14 декабря (воскресенье-понедельник) погоду будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с территории Украины.





пишет interfax.by Ожидается облачная погода,interfax.by



