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Осторожно, скользко! Оранжевый уровень опасности сохраняется в выходные

12.12.2020 08:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Объявленный на пятницу оранжевый уровень опасности из-за гололеда продлевается минимум на субботу, сообщают синоптики.

"12 декабря, в субботу, на дорогах республики и в Минске сохранится гололедица", - говорится в сообщении Белгидромета.



12 декабря погодные условия в Беларуси будет определять периферия антициклона, по западу страны скажется влияние атмосферного фронта. Облачно с прояснениями. Ночью по западу, днем местами по стране пройдут кратковременные осадки (снег, мокрый снег, по западу страны с дождем). Местами слабые туман и гололед. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный умеренный до порывистого. Температура воздуха минимальная ночью от -8°С по востоку до +1°С по юго-западу страны, максимальная днем -5..+1°С. Атмосферное давление существенно не изменится.
13-14 декабря (воскресенье-понедельник) погоду будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с территории Украины. 

Ожидается облачная погода, пишет interfax.by
 
Теги: Минск
 
 
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Объявленный на пятницу оранжевый уровень опасности из-за гололеда продлевается минимум на субботу, сообщают синоптики.
 
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