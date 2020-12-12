Нужно положить конец попыткам построить в Беларуси концлагерь

пишет euroradio.fm Это реакция на решение властей Беларуси с 21 декабря закрыть наземные границы на выезд для своих граждан,euroradio.fm





Астапенко хочет обратить внимание мировой демократической общественности "на то, что нелегитимная власть в Беларуси продолжает практику массовых нарушений фундаментальных прав человека и своих международных обязательств в этой сфере". "Попыткам построить в европейской стране XXI века концентрационный лагерь нужно положить решительный конец!", — заявил представитель НАУ.





Владимир Астапенко — один из белорусских дипломатов, публично осудивших действия белорусских властей в августе 2020-го. В ноябре он был уволен.