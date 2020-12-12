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"Отмирали мыщцы, началась гангрена, грозила ампутация ступни": в 38 лет умер экс-игрок минской "Юности"

12.12.2020 08:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Заслуженный тренер России Юрий Новиков, входивший в 1999 году в штаб новокузнецкого "Металлурга", рассказал о хоккеисте Артеме Чернове, который скончался в пятницу, 11 декабря в возрасте 38 лет из-за проблем с сердцем.





Умер Артем Чернов — двукратный чемпион Беларуси в составе "Юности" и обладатель Кубка Гагарина. Ему было 38...

— Мы приехали в Новокузнецк в 1999 году своей "московской группой", — как передает sport-express.ru, вспоминает Новиков. — Молодого Чернова привлечь к работе с основным составом нам посоветовал Витя Лаухин (этот специалист тогда возглавлял вторую команду — прим.). Сказал, что парень самобытный, нестандартный. Я запомнил один случай. На тренировке шайба сильно попала ему в ногу и он после этого стал немного ныть и жаловаться. Но как сибиряк — тихо и по большей части про себя.

Кто-то из руководителей даже сказал, что Чернов ленится и не хочет выкладываться. Я же всегда пытался отталкиваться от позитива и не искать сразу только плохое. Мне не верилось, что молодой игрок отлынивает от матчей и тренировок. Эта история тянулась месяца два. До конца не уверен в точности медицинских формулировок, но у Артема стали отмирать мышцы в костной ткани. Началась мышечная гангрена. При этом он играл и делал это хорошо. К счастью, врачи в итоге разобрались, в чем дело, и решили проблему. Иначе ему грозила ампутация ступни.

Чернов — победитель розыгрыша Кубка Гагарина сезона-2011/12 в составе московского "Динамо". В составе юниорской сборной России он завоевывал серебряные медали чемпионата мира 2000 года. В Беларуси он известен по выступлениям за «Юность», с которой завоевал две золотые медали и одну бронзу чемпионатов Беларуси.
 
 
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Заслуженный тренер России Юрий Новиков, входивший в 1999 году в штаб новокузнецкого "Металлурга", рассказал о хоккеисте Артеме Чернове, который скончался в пятницу, 11...
 
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