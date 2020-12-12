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"Отмирали мыщцы, началась гангрена, грозила ампутация ступни": в 38 лет умер экс-игрок минской "Юности"
Источник материала: Партизан
Заслуженный тренер России Юрий Новиков, входивший в 1999 году в штаб новокузнецкого "Металлурга", рассказал о хоккеисте Артеме Чернове, который скончался в пятницу, 11 декабря в возрасте 38 лет из-за проблем с сердцем.
Умер Артем Чернов — двукратный чемпион Беларуси в составе "Юности" и обладатель Кубка Гагарина. Ему было 38...
— Мы приехали в Новокузнецк в 1999 году своей "московской группой", — как передает
Кто-то из руководителей даже сказал, что Чернов ленится и не хочет выкладываться. Я же всегда пытался отталкиваться от позитива и не искать сразу только плохое. Мне не верилось, что молодой игрок отлынивает от матчей и тренировок. Эта история тянулась месяца два. До конца не уверен в точности медицинских формулировок, но у Артема стали отмирать мышцы в костной ткани. Началась мышечная гангрена. При этом он играл и делал это хорошо. К счастью, врачи в итоге разобрались, в чем дело, и решили проблему. Иначе ему грозила ампутация ступни.
Чернов — победитель розыгрыша Кубка Гагарина сезона-2011/12 в составе московского "Динамо". В составе юниорской сборной России он завоевывал серебряные медали чемпионата мира 2000 года. В Беларуси он известен по выступлениям за «Юность», с которой завоевал две золотые медали и одну бронзу чемпионатов Беларуси.
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"Отмирали мыщцы, началась гангрена, грозила ампутация ступни": в 38 лет умер экс-игрок минской "Юности"
Заслуженный тренер России Юрий Новиков, входивший в 1999 году в штаб новокузнецкого "Металлурга", рассказал о хоккеисте Артеме Чернове, который скончался в пятницу, 11...
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