Белорусская беспилотная авиация: слабакам здесь не место

Источник материала: Sputnik Беларусь

Посадочная площадка Осовцы неподалеку от Березы еще не так давно принимала истребители МиГ-29, а теперь служит базой для компактных и "всевидящих" беспилотников, без которых сложно представить современные вооруженные силы.

© Sputnik Центр расположен на территории бывшей авиабазы

Белорусская армия шагает в ногу со временем и по мере сил своих и возможностей государства оснащается современными видами вооружений и разведки. Почему будущее именно за беспилотниками, узнал корреспондент Sputnik Станислав Андросик.

На всю страну такой один

"Ни один локальный конфликт в мире сейчас не происходит без применения беспилотной авиации. Необходимость создания специальной воинской части в Беларуси – это реалии нашего времени", – констатировал начальник 927-го центра подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов полковник Павел Колосов.

© Sputnik Начальник 927-го центра полковник Павел Колосов

Он обратил внимание на конфликт в Нагорном Карабахе, где около 40% потерь с обеих сторон стали результатом применения беспилотной авиации.

Несмотря на то что военные управляют в небе не многотонными истребителями, штурмовиками или бомбардировщиками, 927-й центр является абсолютно полноценной авиационной воинской частью, которая по своей штатной структуре мало чем отличается от авиабазы. В составе части есть группа руководства полетами, операторы, инженерно-технический состав и подразделения обеспечения.

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Утро летного дня в штабе начинается со сбора авиационного персонала, где уточняются полетные задания, зачитываются метеорологические сводки и отдаются приказы. В общем, проводится обычная работа для летчиков, но предмет службы все же не так прост.

© Sputnik Сбор авиационного офицеров центра

"В вооруженных силах больше нет таких подразделений, которые применяют беспилотные авиационные комплексы в полном объеме. Наша воинская часть уникальна в этом роде. Мы способны не только эксплуатировать, но и обслуживать технику, вести текущий и даже средний ремонты", – отмечает универсальность своих подопечных полковник.

© Sputnik Каждое утро в центре начинается с планирования работы

Неслучайные люди

В 2010 году, когда создавался 927-й центр, в наследство ему от бывшей авиабазы остались специалисты, потому что с нуля создать такую воинскую часть задача хоть и выполнимая для белорусской армии, но и разбрасываться уникальными людьми никто не собирался.

© Sputnik Операторы БПЛА

На заре белорусской беспилотной авиации операторов, способных поднять в небо беспилотник, выполнить задачу и посадить его на землю, не было. Для этого в принципе и создали компактное подразделение в Березе.

"Подготовка оператора – это непрерывный процесс, где ему придется и за учебниками сидеть, изучить массу документов. Накануне проведения полетов осуществляется постановка задач. В ходе предварительной подготовки проводится обязательная отработка предстоящих полетных заданий на рабочих местах и контроль готовности", – рассказывает Колосов.

Перед тем как приступить к полетам, каждый оператор и руководитель полетами проходят обязательный медицинский контроль состояния здоровья. Только после того как медик удостоверится в их готовности, авиационный персонал приступает к приготовлению техники к полетам.

Раньше даже ходила полулегенда или полушутка, что требования к здоровью у операторов беспилотников такие же, как и у летчиков боевой авиации. Но на самом деле они проходят медицинский осмотр на уровне военно-врачебной комиссии.

© Sputnik Рабочее место операторов

Начальник центра уверяет, что приказы при этом в белорусской армии составлены таким образом, что группа руководства полетами проходит медицинскую комиссию, как и специалисты пилотируемой авиации. Так что в каждой шутке есть доля правды.

"Мы подбираем людей не только по деловым качествам, но и по состоянию здоровья тоже. У меня нет людей, которые просто так оказались в этой воинской части. Слабаков здесь не оказывается", – подчеркнул Колосов.

Оценка – отлично

В настоящее время белорусская беспилотная авиация основные свои усилия в рамках боевых задач сфокусировала на ведении разведки. Информация беспилотников нужна в первую очередь артиллеристам и ракетчикам, механизированным подразделениям, а также силам специальных операций.

© Sputnik Сейчас основная задача белорусских БПЛА - разведка

"Основные задачи – поиск и целеуказание. При этом передаются координаты целей, а также производится оценка огневого воздействия, корректировка огня и выдача результатов", – описал работу Колосов.

Беспилотные авиационные комплексы используются даже для наведения на цели гордости белорусской армии – РСЗО "Полонез". Без координат, которые выдают операторы БПЛА, ракетчикам было бы сложно. В Казахстане на полигоне Сары-Шаган в прошлом году им удалось уложить ракеты ровно в крест мишени. При этом ждать результатов стрельбы им не пришлось, так как информация с беспилотника выдавалась на пункт управления в режиме онлайн.

© Sputnik БПЛА Суперкам - один из основных в белорусской армии

"Они просто прыгали от счастья, потому что норматив "хорошо" – это отклонение от цели на 50 метров, а они попали в центр", – вспоминает полковник.

Основная рабочая лошадка

Сейчас белорусские военные используют российские БАК Суперкам C350 и Суперкам C100, которые отличаются надежностью, неприхотливостью и высоким качеством выдаваемой информации.

Конечно, на вооружении стоят и такие беспилотники белорусского производства, как "Москит", "Беркут", "Формула" и флагман отечественного военно-промышленного комплекса – "Бусел".

© Sputnik Разобранный БПЛА "Бусел" белорусского производства

Колосов не без гордости сказал, что Суперкам в белорусской армии стали эксплуатировать значительно раньше, чем в российской. Так получилось, что белорусские военные нашли общий язык с заводом в Ижевске, который их выпускает, и результат постоянных доводок техники сказался на ее боевых качествах.

"Когда россияне сами увидели, что мы на их технике выступаем (на Армейских играх – Sputnik) лучше них, то они взяли эту технику на вооружение. Сейчас она уже есть у МЧС России. Наверное, мы послужили рекламой для самих россиян", – предположил полковник.

© Sputnik Беспилотник Суперкам С350

Ударная сила

Беспилотная авиация во всем мире не стоит на месте, ее возможности постоянно возрастают, а многофункциональность стала отличительной чертой. Пиком развития беспилотников являются ударные авиационные комплексы, и здесь белорусская армия не стоит в стороне.

Начальник центра не стал вдаваться в подробности программ, которые разрабатываются в военно-промышленном комплексе Беларуси, но наши военные уже изучают, какие взлетно-посадочные полосы могут послужить для этих целей в будущем.

© Sputnik В будущем в армии Беларуси появятся ударные БПЛА

Причем он признается, что ударные беспилотные комплексы по своей стоимости мало чем отличаются от пилотируемой авиации, но в эффективности ее применения – разница колоссальная.

"Истребитель может находиться в воздухе около часа, а беспилотник такого класса – 20-30 часов", – пояснил на простом примере он. Поэтому для белорусских военных не стала открытием высокая эффективность беспилотников во время последнего конфликта в Нагорном Карабахе.

"Каждую неделю у нас есть специальные занятия, где мы изучаем информацию, анализируем применение беспилотников, в том числе так было во время конфликта в Нагорном Карабахе", – уточнил Колосов.

После чего с уверенностью добавил, что уровень воздушной разведки его бойцы уже освоили: "Мы морально и психологически созрели, чтобы перейти на следующий (ударные беспилотники – Sputnik) этап".

Небо, самолет, собака

Время "показух" в армии ушло вместе с советским прошлым, поэтому, чтобы сделать репортаж, мы специально подстраивались под летный график в воинской части.

© Sputnik В ангарах бывшей авиабазы сейчас стоит совсем другая техника

Военный аэродром для беспилотников остался в наследство от истребителей, только теперь в ангарах стоит техника поменьше, что не умаляет ее значимости для ВС.

Первым на аэродроме нас встретил Технарь – так зовут местного добродушного пса, который настолько освоился с военным бытом, что даже будто марширует в ногу, когда идет рядом.

© Sputnik Любимец персонала центра - пес по кличке Технарь

Погода выдалась ненастная и ветреная, но в дело идет военная авиация, пускай и беспилотная, а значит, полеты состоятся, но никто не собирается рисковать дорогостоящей техникой впустую.

Первой в небо отправляется "Формула", беспилотник передал на землю все необходимые данные, начиная от силы ветра, температуры, видимости до специальных показателей телеметрии. Фотографировать работающий пункт управления нельзя – секретность.

© Sputnik БПЛА перед запуском

Правда, убедиться в том, что "кунги" у белорусских военных удобные, нам удается. Причем они могут работать автономно в любых условиях на протяжении трех дней. В них даже оборудованы спальные места, а в микроволновке можно разогреть еду. Наши военные говорят, что белорусские "кунги" значительно удобнее российских. Поверим на слово.

© Sputnik В "кунгах" операторов есть спальные места и микроволновка

После того как "Формула" совершила плановый вылет, в дело вступает Суперкам C350. Взлет беспилотника снять не так просто – не только потому, что на улице –10°С и весьма ветрено. Буквально на пятой секунде полета он фактически растворяется в сером небе. Дальше о его судьбе осведомлен только оператор, который следит за полетом за пультом управления.

© Sputnik Приземляются белорусские БПЛА при помощи парашюта

Приземляется Суперкам C350 не как авиамодель или пилотируемый самолет, а при помощи парашюта. Все дело в том, что в нижней его части расположена полезная нагрузка, а в данном случае это средства наблюдения – любые повреждения такой техники чреваты. Беспилотник выбрасывает оранжевый купол и плавно приземляется "на спину". Кстати, работать такая машина может на расстоянии до 50 километров на протяжении 4 часов. Испытание белорусской непогодой беспилотник выдержал с честью.

© Sputnik Машина операторов БПЛА