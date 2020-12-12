Полный порядок. Полезные идеи, которые сэкономят вам место в шкафу

Источник материала: Tut.by

Надоело, что систематически не можете найти нужную вам вещь или одежда просто падает, когда вы открываете дверцу шкафчика? Ресурс Furnishhome предлагает несколько хитростей, которые помогут правильно организовать вещи, сэкономить место в шкафу и время на сборы.





Перед тем как навести порядок в шкафу, сделайте тотальную ревизию всех вещей: отсортируйте, отправьте в стирку, наберитесь смелости и избавьтесь от ненужных. Когда полностью наведете порядок в гардеробе, можно приступать к уборке, а чтобы освежить помещение или шкаф — развесьте приятные освежители по углам.

Сортировка

Начнем с сортировки вещей — при правильном подходе это поможет вам быстро ориентироваться в шкафу или гардеробной.

1. Распределите одежду слева направо — вещи, развешанные по длине, помогут отделить рубашки от платьев, а пиджаки от футболок.





2. Разложите вещи по их типу: футболки, шорты и майки. И, если возможно, по цвету.

3. Проведите строгую организацию зимних и летних вещей так, чтобы ваш зимний пуховик не попадался под руку в летний период.





4. Вертикальные стопки — храните мелкие вещи вертикально, а не горизонтально. В дальнейшем вы с легкостью сможете достать майку из середины белья.





5. Не заполняйте полки до упора — если вы разложите всю одежду впритык, то вам будет сложнее доставать нужное.

6. Используйте коробки и разделители — это позволит вам хранить отдельно носки, нижнее белье и другие мелочи. Очень удобно использовать навесной органайзер.





7. Опознавательные знаки — расклейте небольшие стикеры на закрытые коробки с вещами и на каждой напишите, что именно там находится.





Аксессуары

Активно используйте дополнительные приспособления, которые помогут вам освободить в шкафу больше места.

Дополнительные консоли и полки — если у вас отдельный гардероб, то используйте пристенные стенды, на которых можно развесить много дополнительных вещей.





Вакуумный пакет — хорошая идея для порядка в шкафу, а особенно для хранения зимней одежды.





Подвесные или напольные органайзеры — бюджетный вариант для того, чтобы идеально распределить полотенца, носовые платки и мелкую одежду. Используйте все свободное место, а особенно тыльную часть двери или шкафчика.





Специальные сумки для постельного белья — такой способ хранения подойдет для объемного одеяла или подушек.





Разделяющие полочки — специальная полка для комода, в которой можно хранить много носков или другие похожие вещи.

Разноуровневая вешалка — подойдет для владельцев небольших шкафов, которые любят, чтобы все было красиво.





Чехол для одежды — обязательная вещь, которая должна быть в каждом доме, а особенно если у вас есть дорогие костюмы.

Органайзер для косметики. Сложите всю свою косметику, которой редко пользуетесь, в одном месте, чтобы не потерять.





И помните, что чем лучше систематизированы вещи вокруг вас, тем лучше систематизируются мысли у вас в голове.