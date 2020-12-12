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Полный порядок. Полезные идеи, которые сэкономят вам место в шкафу

12.12.2020 09:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Надоело, что систематически не можете найти нужную вам вещь или одежда просто падает, когда вы открываете дверцу шкафчика? Ресурс Furnishhome предлагает несколько хитростей, которые помогут правильно организовать вещи, сэкономить место в шкафу и время на сборы.


Перед тем как навести порядок в шкафу, сделайте тотальную ревизию всех вещей: отсортируйте, отправьте в стирку, наберитесь смелости и избавьтесь от ненужных. Когда полностью наведете порядок в гардеробе, можно приступать к уборке, а чтобы освежить помещение или шкаф — развесьте приятные освежители по углам.

Сортировка

Начнем с сортировки вещей — при правильном подходе это поможет вам быстро ориентироваться в шкафу или гардеробной.

1. Распределите одежду слева направо — вещи, развешанные по длине, помогут отделить рубашки от платьев, а пиджаки от футболок.


2. Разложите вещи по их типу: футболки, шорты и майки. И, если возможно, по цвету. 

3. Проведите строгую организацию зимних и летних вещей так, чтобы ваш зимний пуховик не попадался под руку в летний период.


4. Вертикальные стопки — храните мелкие вещи вертикально, а не горизонтально. В дальнейшем вы с легкостью сможете достать майку из середины белья.


5. Не заполняйте полки до упора — если вы разложите всю одежду впритык, то вам будет сложнее доставать нужное.

6. Используйте коробки и разделители — это позволит вам хранить отдельно носки, нижнее белье и другие мелочи. Очень удобно использовать навесной органайзер.


7. Опознавательные знаки — расклейте небольшие стикеры на закрытые коробки с вещами и на каждой напишите, что именно там находится.


Аксессуары

Активно используйте дополнительные приспособления, которые помогут вам освободить в шкафу больше места. 

Дополнительные консоли и полки — если у вас отдельный гардероб, то используйте пристенные стенды, на которых можно развесить много дополнительных вещей. 


Вакуумный пакет — хорошая идея для порядка в шкафу, а особенно для хранения зимней одежды.


Подвесные или напольные органайзеры — бюджетный вариант для того, чтобы идеально распределить полотенца, носовые платки и мелкую одежду. Используйте все свободное место, а особенно тыльную часть двери или шкафчика.


Специальные сумки для постельного белья — такой способ хранения подойдет для объемного одеяла или подушек.


Разделяющие полочки — специальная полка для комода, в которой можно хранить много носков или другие похожие вещи.

Разноуровневая вешалка — подойдет для владельцев небольших шкафов, которые любят, чтобы все было красиво. 


Чехол для одежды — обязательная вещь, которая должна быть в каждом доме, а особенно если у вас есть дорогие костюмы.

Органайзер для косметики. Сложите всю свою косметику, которой редко пользуетесь, в одном месте, чтобы не потерять.


И помните, что чем лучше систематизированы вещи вокруг вас, тем лучше систематизируются мысли у вас в голове. 

 
 
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