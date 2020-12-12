Источник материала: Хартия'97

«Белoрусы сорвут план Путина и сами отправят Лукашенко куда-нибудь подальше» Леонид Волков

12.12.2020, 8:45

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Режиму осталось уже немного.

Лукашенко много раз обманывал Путина. Но последний все равно поддерживает своего белорусского коллегу. Где ключ к разгадке тайны этих отношений

Несмотря на беспрецедентные по масштабам мирные массовые протесты в Минске и всех городах Беларуси после фальсифицированных президентских выборов, узурпатор Александр Лукашенко, кажется, чувствует себя достаточно уверенно и никуда не собирается уходить. При этом мы знаем, что

Белорусский режим во многом зависит от российского — и финансово, и политически, и в силовом плане.

На пике кризиса доходило, ведь, до того, что президент РФ Владимир Путин даже пропагандистов своих отправлял в Минск, работать штрейкбрехерами вместо бастующих работников Гостелерадио. Без его поддержки, Лукашенко бы совершенно точно не удержался бы до сегодняшнего дня.

Но, собственно говоря, почему это происходит? Зачем Путину нужна эта поддержка? Из того, что мы знаем о Путине, нам очень сложно поверить, что он может любить Лукашенко платонически. Любит он только власть и деньги. Но от Лукашенко он не получает ни того, ни другого.

Ведь если посмотреть объективно, дружба с Лукашенко никогда не была Путину в радость. Для Путина это было весьма унизительно и болезненно: год за годом Лукашенко его кормил завтраками, и каждый раз обманывал. Не забывая, при этом, исправно получать финансовую помощь.

Так что отношения Путина и Лукашенко не были теплыми и дружескими. Для Путина эти отношения всегда были дорогими и неприятными. Какая уж тут любовь!

Особенно испортились отношения Путина и Лукашенко год назад, в конце осени 2019 года. Тогда они встречались несколько раз подряд, буквально с интервалом в неделю. Но, как говорится, встречались-встречались, а любви все не было.

Путин уговаривал Лукашенко согласиться на объединение России и Беларуси в единое государство. Шантажировал ценами на нефть и газ и, одновременно, сулил всевозможные плюшки. Путин надеялся, что сможет преподнести это российским избирателям как очередной после Крым шаг по восстановлению советского былого величия, собирания земель. И, заодно, решит для себя конституционную проблему избрания на новый срок.

Последняя встреча Путина и Лукашенко продолжалась в Сочи в течение нескольких дней в январе 2020 года, и, вопреки ожиданиям экспертов и СМИ, не закончилась объявлением об объединении. А закончилась ничем.

После этого, 15 января, Путин внезапно выступил со своим неподготовленным, откровенно сырым обращением к парламенту, в котором анонсирован конституционную реформу с обнулением сроков.

И все же есть кое что, что для Путина неприятнее коллеги-диктатора, который обманывает и кидает. Скажем, турецкому президенту Реджепу Эрдогану тоже это сходит с рук. Потому что гораздо больше, чем обманщиков, Путин ненавидит народ. Ненавидит движение снизу, когда люди берут власть в свои руки.

Он воспринимает для тебя это, разумеется, как главную угрозу. Не дай Бог его подданные, россияне, насмотрятся на эти вот все мирные революции и захотят себе такого же! Поэтому, как только народ победил коррупционера и вора Виктора Януковича в Украине, Путин поспешил оккупировать Крым и разжечь войну на Донбассе. Это было его посланием не украинцам, а россиянам: вот, смотрите! Вы что, хотите как в Украине? Свергли вора — и получили войну, кровь, страдания, потеряли территории!

Или вот, например, в Армении случилась мирная, бескровная революция, и к власти пришел харизматичный борец с коррупцией Никол Пашинян. И это для Путина, как серпом по причинному месту. Он выждал момент и сдал Армению, многолетнего союзника России на Кавказе, на растерзание Турции и Азербайджану.

Подлость, предательство? Не суть важно. Главное, что путинские пропагандисты смогли вопить: "Вот, до чего доводят бархатные революции"!, "Хотите, как в Армении? Готовьтесь к страданиями и потерям". Только и всего.

Вот, почему Путин сейчас против собственной воли поддерживает Лукашенко, не дает фашистскому режиму обрушиться. Это вообще забавно, как Путин, со всей своей риторикой о великой Победе, стал главным спонсором неофашистов по всей Европе, финансируя радикально правых во Франции и Германии, в Италии и Австрии.

Поддержка режима Лукашенко, который устраивает карательные операции против собственного народа, вполне вписывается в эту логику. Но главное здесь, конечно, не в страхе Путина перед революциями.

Финансируя режим, который светошумовыми гранатами и резиновыми пулями расстреливает людей на улицах Минска, он подает один-единственный сигнал, сигнал россиянам: не вздумайте выходить на улицы, я готов на такое же. Я тоже готов стрелять.

Впрочем, можно быть уверенными: всю эту ситуацию, когда Путину приходится поддерживать Лукашенко, несмотря на личную ненависть и презрение, которые он к нему испытывает, Путин терпит из последних сил и будет готов терпеть еще недолго.

Он обязательно отомстит Лукашенко за это унижение, отомстит жестоко и изощренно. Думаю, сейчас план Путина примерно в том, чтобы дотерпеть до стабилизации ситуации в Беларуси, потом заменить Лукашенко на кого-то более покладистого и вернуться к своему плану по поглощению соседнего государства. А Лукашенко отправить директором совхоза в Урюпинск или в Бобруйск.

Очень надеюсь, что белoрусы сорвут этот план Путина, и сами отправят Лукашенко куда-нибудь еще подальше, раньше, чем Путин это сделает.

Леонид Волков, «Фейсбук»

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