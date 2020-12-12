«Как если бы Беларусь запретила World of Tanks». Наступят ли власти на российские грабли в борьбе с Телеграмом?

Источник материала: Салiдарнасць

Изучаем последние данные о популярном мессенджере и вспоминаем опыт соседей.





Карикатура Сергея Елкина

6 декабря перед началом очередного воскресного протестного марша в Беларуси возникли проблемы с доступом к Telegram. Популярный мессенджер работает через прокси-сервер или VPN. Подобная ситуация в стране наблюдалась 9-12 августа — в первые дни протестов.

Логика властей понятна: соцсети и мессенджеры играют важную роль в нынешних беспрецедентных по размаху протестах, децентрализованных и лишенных уличных лидеров.

И хочется, и колется

С одной стороны, власти не оставляют попыток ограничить доступ к телеграму — либо целиком, как это происходит сейчас и было в августе, либо к отдельным каналам, признав их экстремистскими .

С другой, государственные ведомства и учреждения имеют собственные официальные телеграм-каналы. На канал Пул первого многие СМИ давно уже ссылаются, как на канал пресс-службы Александра Лукашенко.

Более того, звучат заявления о том, что телеграм необходимо более широко использовать в пропагандистских целях.

При этом, одним из главных противников телеграма, если не самым главным, является Лукашенко, называющий критикующие его каналы то «бандитскими», то «гадкими», а сам мессенджер — «оружием нового времени».

Немного цифр

По данным Telegram Analytics, первые две строчки в рейтинге телеграм-каналов о Беларуси сейчас занимают творения Степана Путило, которые сейчас в Беларуси запрещено репостить. Суммарная аудитория двух каналов составляет около 2,5 миллионов пользователей (1,7 млн и 825 тыс.). Для сравнения, российский рейтинг возглавляет развлекательный канал с аудиторией в 1,2 млн.

Росту подписчиков в Беларуси Telegram во многом обязан действиям властей, внесших в «черный список» десятки сайтов белорусских СМИ и информационных ресурсов. Один пример: в мае каналы Путило имели суммарное количество подписчиков около 500 тысяч.

Портал Dev.by приводит данные исследования «Центра европейской трансформации», посвященное феномену белорусского сегмента Telegram. В нем говорится о взрывном росте популярности мессенджера, активными пользователями которого сейчас является около 2,4 млн белорусов (30-35% интернет-аудитории).

На российские грабли?





Белорусские власти не первыми ступили на тропу войны против телеграма. Возможно, им стоило бы изучить опыт российских коллег, чей пятилетний поход против непокорного мессенджера закончился бесконечными насмешками пользователей и коллекцией язвительных мемов и фотожаб . Кратко напомним о том, как это было.

В 2015-м из Госдумы поступило первое предложение заблокировать Telegram, якобы за активное его использование террористами.

В 2016-м принятый в России «закон Яровой» обязывал владельцев мессенджеров идентифицировать своих пользователей, хранить данные на территории страны и передать ФСБ ключи шифрования переписок. Основатель Telegram Павел Дуров отказался выполнять данные требования.

Сделал он это и год спустя, после личной просьбы руководства Роскомнадзора и требований ФСБ. В 2018-м российские власти начали блокировать телеграм. Несколько недель он работал с перебоями, но вскоре возобновил работу в прежнем режиме. Попутно наблюдались серьезные перебои в работе других мессенджеров, а также интернет-магазинов.

В июне 2020-го Роскомнадзор после согласования с российской Генпрокуратурой разблокировал мессенджер.

«Как если бы Беларусь запретила World of Tanks и Maps.me»

В апреле 2018-го Медуза написала о судебном решении блокировать Telegram:

— Таганский суд Москвы постановил заблокировать Telegram, самую известную в мире технологическую компанию, связанную с Россией. Это, как если бы в США запретили Facebook или Amazon. Как если бы Европейский Союз запретил Skype или Spotify. Как если бы Беларусь запретила World of Tanks и Maps.me. (…) Блокировка телеграма — это удар по нашему будущему.