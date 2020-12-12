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«Как если бы Беларусь запретила World of Tanks». Наступят ли власти на российские грабли в борьбе с Телеграмом?
12.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Изучаем последние данные о популярном мессенджере и вспоминаем опыт соседей.
Карикатура
6 декабря перед началом очередного воскресного протестного марша в Беларуси
Логика властей понятна: соцсети и мессенджеры играют важную роль в нынешних беспрецедентных по размаху протестах, децентрализованных и лишенных уличных лидеров.
И хочется, и колется
С одной стороны, власти не оставляют попыток ограничить доступ к телеграму — либо целиком, как это происходит сейчас и было в августе, либо к отдельным каналам,
С другой, государственные ведомства и учреждения имеют собственные официальные телеграм-каналы. На канал Пул первого многие СМИ давно уже ссылаются, как на канал пресс-службы Александра Лукашенко.
Более того, звучат заявления о том, что телеграм необходимо более широко использовать в пропагандистских целях.
При этом, одним из главных противников телеграма, если не самым главным, является Лукашенко, называющий критикующие его каналы то «бандитскими», то «гадкими», а сам мессенджер — «оружием нового времени».
Немного цифр
По
Росту подписчиков в Беларуси Telegram во многом обязан действиям властей, внесших в «черный список» десятки сайтов белорусских СМИ и информационных ресурсов. Один пример: в мае каналы Путило имели суммарное количество подписчиков около 500 тысяч.
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На российские грабли?
Белорусские власти не первыми ступили на тропу войны против телеграма. Возможно, им стоило бы изучить опыт российских коллег, чей пятилетний поход против непокорного мессенджера закончился бесконечными насмешками пользователей и коллекцией
В 2015-м из Госдумы поступило первое предложение заблокировать Telegram, якобы за активное его использование террористами.
В 2016-м принятый в России «закон Яровой» обязывал владельцев мессенджеров идентифицировать своих пользователей, хранить данные на территории страны и передать ФСБ ключи шифрования переписок. Основатель Telegram Павел Дуров отказался выполнять данные требования.
Сделал он это и год спустя, после личной просьбы руководства Роскомнадзора и требований ФСБ. В 2018-м российские власти начали блокировать телеграм. Несколько недель он работал с перебоями, но вскоре возобновил работу в прежнем режиме. Попутно наблюдались серьезные перебои в работе других мессенджеров, а также интернет-магазинов.
В июне 2020-го Роскомнадзор после согласования с российской Генпрокуратурой разблокировал мессенджер.
«Как если бы Беларусь запретила World of Tanks и Maps.me»
В апреле 2018-го Медуза
— Таганский суд Москвы постановил заблокировать Telegram, самую известную в мире технологическую компанию, связанную с Россией. Это, как если бы в США запретили Facebook или Amazon. Как если бы Европейский Союз запретил Skype или Spotify. Как если бы Беларусь запретила World of Tanks и Maps.me. (…) Блокировка телеграма — это удар по нашему будущему.
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«Как если бы Беларусь запретила World of Tanks». Наступят ли власти на российские грабли в борьбе с Телеграмом?
Изучаем последние данные о популярном мессенджере и вспоминаем опыт соседей.
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