Новые столкновения с полицией прошли на улицах Еревана

Источник материала: ОНТ

Снова неспокойно в Армении. В результате столкновений с полицией есть пострадавшие.

Временно были заблокированы метро и центральные улицы Еревана. Толпа парализовала центр города. В это же время перекрыли трассу Ереван-Севан. Во избежание новых штурмов силовики контролировали здания парламента и правительства.

В стычках пострадал как минимум один протестующий. В больнице оказались и сотрудники полиции. Протесты длятся уже больше месяца – со дня подписания соглашения по Нагорному Карабаху. Многие армяне обвиняют нынешнего премьера в капитуляции.

Фото: РИА Новости / Асатур Есаянц

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