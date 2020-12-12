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Новые столкновения с полицией прошли на улицах Еревана
Источник материала: ОНТ
Снова неспокойно в Армении. В результате столкновений с полицией есть пострадавшие.
Временно были заблокированы метро и центральные улицы Еревана. Толпа парализовала центр города. В это же время перекрыли трассу Ереван-Севан. Во избежание новых штурмов силовики контролировали здания парламента и правительства.
В стычках пострадал как минимум один протестующий. В больнице оказались и сотрудники полиции. Протесты длятся уже больше месяца – со дня подписания соглашения по Нагорному Карабаху. Многие армяне обвиняют нынешнего премьера в капитуляции.
Фото: РИА Новости / Асатур Есаянц
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Снова неспокойно в Армении. В результате столкновений с полицией есть пострадавшие. Временно были заблокированы метро и центральные улицы Еревана. Толпа...
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