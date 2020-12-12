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Новые столкновения с полицией прошли на улицах Еревана

12.12.2020 09:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Новые столкновения с полицией прошли на улицах Еревана

Снова неспокойно в Армении. В результате столкновений с полицией есть пострадавшие. 

Временно были заблокированы метро и центральные улицы Еревана. Толпа парализовала центр города. В это же время перекрыли трассу Ереван-Севан. Во избежание новых штурмов силовики контролировали здания парламента и правительства. 

В стычках пострадал как минимум один протестующий. В больнице оказались и сотрудники полиции. Протесты длятся уже больше месяца – со дня подписания соглашения по Нагорному Карабаху. Многие армяне обвиняют нынешнего премьера в капитуляции.

Фото: РИА Новости / Асатур Есаянц

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Снова неспокойно в Армении. В результате столкновений с полицией есть пострадавшие.  Временно были заблокированы метро и центральные улицы Еревана. Толпа...
 
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