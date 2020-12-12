ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Два человека погибли и четверо пострадали при частичном обрушении здания в Канаде

12.12.2020 09:21 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Два человека погибли и четверо пострадали при частичном обрушении здания в Канаде

В канадском городе Лондон (провинция Онтарио) произошло частичное обрушение одной из стен строящегося здания. В результате инцидента погибли два человека, еще четверо получили травмы. Об этом информирует телеканал CBC.

Обрушение произошло на стройке четырехэтажного здания в западной части города. Спасатели вытащили из-под завалов шесть человек, двое из них скончались. У двоих пострадавших состояние оценили как критическое.

Причины происшествия устанавливаются.

Фото: CBC

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В канадском городе Лондон (провинция Онтарио) произошло частичное обрушение одной из стен строящегося здания. В результате инцидента погибли два человека, еще...
 
Новости дня
Новости разные
 
Телеграм-каналы фантазируют на тему: Как Лукашенко уйдет, чтобы остаться
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика