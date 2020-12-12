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Два человека погибли и четверо пострадали при частичном обрушении здания в Канаде
Источник материала: ОНТ
В канадском городе Лондон (провинция Онтарио) произошло частичное обрушение одной из стен строящегося здания. В результате инцидента погибли два человека, еще четверо получили травмы. Об этом
Обрушение произошло на стройке четырехэтажного здания в западной части города. Спасатели вытащили из-под завалов шесть человек, двое из них скончались. У двоих пострадавших состояние оценили как критическое.
Причины происшествия устанавливаются.
Фото: CBC
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В канадском городе Лондон (провинция Онтарио) произошло частичное обрушение одной из стен строящегося здания. В результате инцидента погибли два человека, еще...
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