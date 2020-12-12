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Украину пугает ввод российских войск в Беларусь
Источник материала: Навiны
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что сложившаяся ситуация в Беларуси несет опасность его стране.
В эфире «Свободы слова Савика Шустера» он отметил, что украинская разведка и разведка международных партнеров обладают всей необходимой информацией о составе российских войск вблизи границ Украины.
Он подчеркнул, что больше всего его тревожит ситуация у северного соседа, так как Беларусь является военным партнером РФ.
«У нас есть большое беспокойство, ведь если военные [российские] зайдут на территорию Беларуси большим количеством — для нас это будет вызов», — отметил Данилов.
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что сложившаяся ситуация в Беларуси несет опасность его стране.
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