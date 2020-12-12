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Швейцария ввела санкции против Лукашенко

12.12.2020 09:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Швейцария в пятницу, 11 декабря, ввела против Александра Лукашенко и 14 граждан Беларуси, которые вступили в силу незамедлительно.

У подпавших под эти штрафные меры заморожены активы в Швейцарии, кроме того им запрещен въезд в страну, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Федерального совета Швейцарии.

Помимо Александра Лукашенко под действие санкций подпал его сын Виктор, занимающий пост помощника президента по национальной безопасности, передает DW.

Кроме того, в санкционный список включены глава КГБ Беларуси Иван Тертель, руководитель управления МВД Роман Мельник, пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, председатель Конституционного суда Петр Миклашевич и другие.

Правительство Швейцарии также наложило эмбарго на поставку вооружения в Беларусь, поскольку оно может использоваться властями для преследования протестующих. Таким образом Федеральный совет отреагировал на "продолжающиеся репрессии в отношении гражданского общества и оппозиции в Беларуси".

Несколько дней назад суд в Беларуси вынес приговор Наталье Херше, у которой есть белорусское и швейцарское гражданство. Херше задержали во время женского марша в сентябре: она попыталась сорвать балаклаву с силовика, тащившего ее в автозак. Женщину приговорили к 2,5 годам лишения свободы за "оказание сопротивления с насилием" сотруднику ОМОНа.

Власти Швейцарии требуют освобождения Натальи Херше. Как сообщили DW в МИД Швейцарии, швейцарские власти находятся в контакте с белорусскими чиновниками. В Берне обеспокоены ростом насилия против мирных демонстрантов и выражают сожаление в связи с приговором, но не могут юридически обжаловать его.

 
 
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Швейцария в пятницу, 11 декабря, ввела против Александра Лукашенко и 14 граждан Беларуси, которые вступили в силу незамедлительно.
 
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