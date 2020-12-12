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Телеграм-каналы фантазируют на тему: Как Лукашенко уйдет, чтобы остаться
Источник материала: Партизан
Свою версию предложил известный прокремлевскими сливами Телеграм-канал Незыгарь.
Как сообщает «Незыгарь», ходят разговоры, что Александр Лукашенко в феврале планирует подать в отставку и избраться на 5-летний срок Генеральным секретарём Всебелорусского народного собрания. Этот орган получит конституционный статус высшего государственного органа и часть полномочий президента. Делегатами Собрания на пять лет будут избираться работники предприятий, члены профсоюзов и молодежной провластной организации.
За президентом сохраняться представительские функции (верительные грамоты, внешняя политика) и его также будут избирать на Всебелорусском народном собрании. Фактически главой государства будет глава правительства. «Решено отказаться от прямых выборов президента и референдумов. Народу оставят право избирать только депутатов парламента, который сделают однопалатным. Формально Лукашенко выполнит данное Президенту обещание и покинет пост президента», — так, согласно трактовке «Незыгаря», Лукашенко собирается выкручиваться из связывающих его договоренностей с Путиным.
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Свою версию предложил известный прокремлевскими сливами Телеграм-канал Незыгарь.
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