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Динара Алимбекова: летом поменяла все, кроме имени и фамилии

12.12.2020 09:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белоруска Динара Алимбекова поделилась впечатлениями pressball.by о победе в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене

Динара Алимбекова: летом поменяла все, кроме имени и фамилии
Я точно ждала того, что будет улучшение, в этом году я стала какой-то другой биатлонисткой, более грамотной. Не знаю, что случилось, прошлый сезон, наверное, очень хорошо на меня повлиял. Я взяла себя в руки и решила, что нужно выкарабкиваться с дна, где я оказалась. Конечно, такие результаты для меня приятный сюрприз. Очень хотелось бы, чтобы так продолжалось и дальше, но насколько хватит сил. С чистой стрельбой можно бороться за высокие места.

Что именно вы поменяли в подготовке этим летом?
Я поменяла все, кроме имени и фамилии. Поменялся тренерский штаб, поменялась методика, как видите, она мне подошла. Поменялся подход тренеров к спортсмену. Просто выходишь на тренировку и доверяешь свое тело, всю свою нагрузку тренерам и ждешь от этого хороший результат. Плюс я скинула 5 килограммов, можно сказать, что сейчас бегу как будто без винтовки, не чувствую ее. В команду пришел австрийский специалист, он подогнал мне оружие правильно — я его делала в Германии, у него есть опыт работы с немецкими винтовками. Наверное, все вместе сложилось, плюс перестройка у меня в голове, что надо улучшаться. В первую очередь, желание все полностью поменять, я ничего не боялась и рискнула.

Плечо беспокоило на первой гонке, я пришла в кабинку, и врач мне затейпировал его. Летом я всегда его тейпирую, потому что толкаюсь в асфальт, и потом оно ноет. Но зимой такого не было. Тут наверное плюс большие нагрузки, какие-то ускорения, дергания, поэтому бывает. Во время гонки оно меня не беспокоит, но я его заклеиваю. Тейпирую надкостницы, вчера подошла к доктору с болью в спине, еще у меня на вкатке болел ахилл. В общем, у меня все вместе, но я знаю, что это профессиональный спорт, без боли никуда. Это не мешает мне выкладываться на дистанции, — цитирует Алимбекову "Лыжный спорт".
 
 
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Белоруска Динара Алимбекова поделилась впечатлениями pressball.by о победе в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене
 
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