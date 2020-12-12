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Эрдоган предложил Армении открыть новую страницу в отношениях с Турцией

12.12.2020 09:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил Армении присоединиться к инициативе по созданию площадки по сотрудничеству стран Южного Кавказа и открыть новую страницу в отношениях с Турцией. Об этом турецкий лидер заявил во время визита в Азербайджан, где он принял участие в параде в честь победы над Арменией в войне за Нагорный Карабах, передает Анадолу.



Как отмечается, Эрдоган привлек внимание к озвученной накануне в Баку инициативе по созданию на Южном Кавказе Платформы шести, в которую могут войти Азербайджан, Турция, Россия, Иран, Грузия и, при желании Еревана, Армения.

"Если Армения решит принять участие в этом процессе и предпримет позитивные шаги, то в отношениях Турции и Армении может быть открыта новая страница", – сказал Эрдоган.

По его словам, Платформа шести, над которой работает Турция, станет площадкой для взаимовыгодного сотрудничества.

В ночь на 10 ноября война в Нагорном Карабахе завершилась подписанием соглашения между Баку и Ереваном при посредничестве Кремля. По нему Армения должна передать под контроль Азербайджану территории НК, а на линию разграничения вводятся российские войска. В Ереване назвали соглашение "большой трагедией", в Баку – капитуляцией Армении.
 
 
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил Армении присоединиться к инициативе по созданию площадки по сотрудничеству стран Южного Кавказа и открыть новую...
 
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