ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Помните об опасности носить маску несколько дней подряд

12.12.2020 09:37 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Врач-инфекционист научно-клинического отдела московского городского Центра профилактики и борьбы со СПИДом департамента здравоохранения российской столицы Елена Белова предупредила об опасности носить маску несколько дней подряд.


Удачный выбор

Ее слова приводит РИА Новости.

По ее словам, сейчас люди покупают одну многоразовую маску и ходят в ней несколько дней или недель. Однако правильнее для здоровья использовать одноразовые маски. Специалист пояснила, что маска превращается в «мокрый компресс», если человек носит ее несколько дней подряд.

Если у человека есть проблемы с легкими, то лучше купить более продвинутые варианты с клапаном, с фильтром, сказала инфекционист. Она пояснила, что они позволяют людям, у которых есть проблемы с легкими, дышать спокойно. «И лучше использовать именно ее», — подчеркнула врач.

Врачи пояснили, что защитная маска на улице нужна только там, где есть большое скопление людей. В остальных случаях надевать маску не стоит, так как она быстро намокает и охлаждается. Для обогрева дыхательных путей она также не подходит.
Самое главное - маску надо менять, т.к. маска, которую человек носит долгое время, накапливает в себе загрязнения. не подходит.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Врач-инфекционист научно-клинического отдела московского городского Центра профилактики и борьбы со СПИДом департамента здравоохранения российской столицы...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ученые расшифровали тайну одной из исчезнувших цивилизаций древности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика