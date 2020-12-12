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В Ивацевичах после 10 суток ареста вышел священник
Источник материала: Партизан
Греко-католический священник Виталий Быстров вышел из изолятора Ивацевичского РОВД
Священник отбыл 10 суток ареста после того, как попал в поле зрения милиции на улице Советской в Бресте. В суде Ивацевичского района ему дали 10 суток ареста за участие в несанкционированной массовой акции.
Встречать отца Виталия кроме родных приехали другие священники Белорусской греко-католической церкви – Игорь Кондратьев из Бреста, Андрей Крот из Гродно и ивацевичский диакон Вячеслав Горчаков.
Встреча Виталия Быстрова (слева) из изолятора
Как
Напомним, в суде священник Виталий Быстров не признавал своей вины, он пояснял, что просто шел по улице Советской в Бресте после службы в местной церкви и остановился посмотреть, когда задерживали местного велосипедиста.
Примечательно, что материалы дела в отношении священника начали сотрудники брестского ГУБОПиК. Об этом в суде рассказал ивацевичский участковый, который доводил дело до суда. То есть, представители управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией занимались административкой по участию священника в массовой акции.
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Греко-католический священник Виталий Быстров вышел из изолятора Ивацевичского РОВД
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