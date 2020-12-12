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Есть куда расти: в Туркменистане разработали стандарт вывешивания портрета Бердымухамедова

12.12.2020 09:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Разработан новый стандарт вывешивания портрета президента Гурбангулы Бердымухамедова в кабинетах руководителей всех рангов, сообщают «Хроники Туркменистана»



Фоном должен служить красный ковер с добавлением нитей из белой шерсти, с ахалским орнаментом и размером не менее 2,20 х 1,5 метра. На середину ковра помещается рамка из металла или гипса, выкрашенная в золотистый цвет. В нее вставляется портрет президента на фоне красного туркменского ковра.

До конца года всем руководителям в регионах страны, начиная с хякимов велаятов и заканчивая руководителями сельскохозяйственных объединений, приказали приобрести и установить ковры и портреты в соответствии с новыми требованиями.


Во время онлайн-конференций руководители должны выступать на этом фоне.
 
 
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Разработан новый стандарт вывешивания портрета президента Гурбангулы Бердымухамедова в кабинетах руководителей всех рангов, сообщают «Хроники Туркменистана»
 
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