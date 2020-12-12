Банк БелВЭБ отмечает День рождения!

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

декабрь 2019



Банк представил новую финансовую площадку finstore.by. Это криптоплатформа, на которой компании выпускают токены – цифровой аналог долгового финансового инструмента. Свои токены на площадке первыми выпустили «Белвест», «Чистый берег» и МАЗ.

Запущено новое банковское приложение от Банка БелВЭБ – UP. С его помощью можно проводить платежи, оформлять карты , покупать билеты в кино, на концерты и спектакли, заказывать такси и покупать товары у партнеров в удобном marketplace. Приложение от Банка БелВЭБ дает возможность контролировать расходы.

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По доброй традиции Председатель Правления Банка БелВЭБ Василий Матюшевский, в рамках республиканской новогодней благотворительной акции «Наши дети», поздравил учащихся и педагогов столичной школы-интерната №10 (с которой Банк БелВЭБ сотрудничает более 10 лет) с Новым годом и Рождеством.

январь 2020

Открылся новый офис банка – в Орше, на площадях торгового центра «Центрум» на ул. Мира, 4-11. «Здесь полностью безбарьерная среда, не осталось никаких касс, во фронт-офисе работают универсальные продавцы. То есть любое юридическое и физическое лицо может обратиться к любому специалисту и получить самый широкий набор услуг. Но самое главное – это помочь нашим клиентам уйти в дистанционные каналы, для того, чтобы они получали сервисы и услуги, не приходя в банк, а по месту возникновения потребностей в них», – пояснил Василий Матюшевский.

Первый сервисный офис Банк БелВЭБ открыл 2 апреля 2019 года, начав масштабный проект по переводу территориальной сети на высокотехнологичный формат обслуживания.

февраль 2020

Банк, совместно с Masterсard , первым в стране запустил денежные переводы по номеру мобильного телефона между карточками банков Беларуси. Зачисление средств на карту получателя происходит мгновенно (в случае, если банк получателя поддерживает технологию P2P-переводов).

март 2020

Банк отменил плату за зачисление средств на банковские счета, открытые в банке, переводом с банковских карточек. Стало бесплатным и совершение платежей в устройствах самообслуживания банка с использованием карточек, выпущенных другими банками .

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Запущен новый кредит для клиентов малого и среднего бизнеса – программа «ФАЙНЫ ГАРАНТ», позволяющей получить банковскую гарантию по упрощенной процедуре. Она включает в себя наиболее востребованные виды банковских гарантий, а ключевой особенностью является возможность получения гарантии без залога и поручителей – в сумме до 15000 базовых величин.

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Для «финансирования закупок российской высокотехнологичной продукции» Банк БелВЭБ открыл МАЗу кредитную линию в размере 2,4 млрд российских рублей. Согласно договору, банк предоставил кредит на срок до 2 лет с возможностью субсидирования процентной ставки.

апрель 2020

Банк БелВЭБ завоевал три награды ежегодной банковской премии «Банк года-2019», став лучшим в номинациях «Инновационный банк-2019: продукты» и «Лидер кредитования-2019». Кроме того, в активе «серебро» в номинации «Сделка года-2019».

«Мы видим свою задачу в том, чтобы каждый наш клиент, каждый партнер, получил у нас тот инструмент, который будет в наибольшей степени способствовать реализации их потребностей. Наши инновации начинаются с клиентов, и именно поэтому очень важным в жизни банка стала реализация проектов по запуску нового мобильного приложения UP, инвестиционной онлайн-платформы Finstore», – подчеркнул исполнительный директор Банка БелВЭБ Владимир Каллаур.

май 2020

Совместно с порталом Myfin.by Банк БелВЭБ запустил онлайн-оформление потребительского кредита «Хуткі анлайн». Оформить его можно за несколько минут. Достаточно заполнить заявку и дождаться ответа банка. Зачисление – на карту любого банка .

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Банк стал генеральным партнером проекта «Ковидономика Беларуси», целью которого стало предоставление актуальных данных по социально-экономическому развитию Беларуси во время пандемии COVID-19.

июнь 2020

Первым в стране запустив процедуру удаленной идентификации при помощи биометрических данных клиента, банк повысил безопасность оформления онлайн-кредитов.

июль 2020

Запущен сервис бесконтактных платежей BelVEB Pay, позволяющий расплачиваться за покупки не карточкой, а смартфоном. Для этого необходимо иметь эмитированную Банком БелВЭБ карточку Mastercard и телефон, работающий на операционной системе Android и поддерживающий технологию NFC. И, конечно же, в магазине должен быть терминал, поддерживающий бесконтактную технологию оплаты.

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Стартовал очередной этап цифровой трансформации бизнеса Банка БелВЭБ, запущенной в 2019-м: банк начал предоставлять онлайн-кредиты для МСБ. Рассмотрение заявок проходит автоматически в режиме 24/7 в течение 2 минут. Кредит оформляется без залога и поручительства на срок до 60 дней. Максимальная сумма финансирования – 100000 рублей.

август 2020

В банковской линейке появился новый продукт – пакеты услуг для физических лиц линейки «Всё». Линейка состоит из 4 пакетов услуг: «Всё просто», «Всё оптимально», «Всё премиально» и «Всё по максимуму». Они предоставляют возможность получения комплексного обслуживания и содержат оптимальный набор операций и услуг. Каждый из пакетов имеет свое наполнение по видам карточек (от классических до премиальных) и операциям.

сентябрь 2020

Банк впервые в истории стал Генеральным партнером национальной сборной Беларуси по футболу. В рамках двустороннего соглашения предусмотрены различные совместные активности для болельщиков, чтобы поход на стадион стал еще более популярным видом семейного досуга.

октябрь 2020

Банк презентовал новый продукт – online-рассрочку при покупке товаров на «Куфаре» – крупнейшей торговой площадке страны. Для ее оформления не нужна карта рассрочки. Доступная сумма финансирования – от 50 до 2000 рублей. Online-рассрочка оформляется на 100% суммы покупки.

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Совместно с МТС банк запустил новый сервис р2р-переводов – с карты на карту с использованием реквизитов карточки или номера телефона получателя.

ноябрь 2020

SME Banking Club (международная платформа, объединяющая бизнес-банкиров с целью обмена информацией, аналитикой, опытом) признала Банк БелВЭБ банком с лучшим кредитным продуктом для малого и среднего бизнеса. Конкурентами были свыше 200 банков из 11 стран экс-СССР. Решение принято по итогам голосования экспертов – представителей банков, вошедших в финал и участвовавших в Экспертном совете SME Banking Club.