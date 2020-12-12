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Барабанщикова: «Они могут сорвать все флаги с окон, но им никогда не стереть жутких картинок из нашей памяти»

12.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Экс-теннисистка, подписавшая письмо спортсменов против насилия, о борьбе властей с бело-красно-белой символикой.

Барабанщикова: «Они могут сорвать все флаги с окон, но им никогда не стереть жутких картинок из нашей памяти»

– Они борются с ветряными мельницами, – пишет Ольга Барабанщикова. –БЧБ-это символ, а не суть. Они могут сорвать хоть все флаги с окон мирных жителей, но им никогда уже не стереть этих жутких картинок из нашей памяти. Никогда не получится уже вернуться в «так, как было». Как было – не будет.

Будет лучше! Гораздо лучше. Но по-другому.

Потому что мы проснулись, и узнали ,что мы друг у друга есть. И что нас много и нам не наплевать. У нас есть чувство солидарности и собственного достоинства. Мы многое знаем о жизни и о том, как быть должно. Мы готовы выйти из зоны комфорта, чтобы помочь незнакомому, но «своему».

Во всем есть свои плюсы. Все обязательно будет хорошо! Я вас люблю. Жыве!

 
 
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Экс-теннисистка, подписавшая письмо спортсменов против насилия, о борьбе властей с бело-красно-белой символикой.
 
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