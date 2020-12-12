Барабанщикова: «Они могут сорвать все флаги с окон, но им никогда не стереть жутких картинок из нашей памяти»

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Барабанщикова: «Они могут сорвать все флаги с окон, но им никогда не стереть жутких картинок из нашей памяти»
12.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Экс-теннисистка, подписавшая письмо спортсменов против насилия, о борьбе властей с бело-красно-белой символикой.
– Они борются с ветряными мельницами, –
Будет лучше! Гораздо лучше. Но по-другому.
Потому что мы проснулись, и узнали ,что мы друг у друга есть. И что нас много и нам не наплевать. У нас есть чувство солидарности и собственного достоинства. Мы многое знаем о жизни и о том, как быть должно. Мы готовы выйти из зоны комфорта, чтобы помочь незнакомому, но «своему».
Во всем есть свои плюсы. Все обязательно будет хорошо! Я вас люблю. Жыве!
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Барабанщикова: «Они могут сорвать все флаги с окон, но им никогда не стереть жутких картинок из нашей памяти»
Экс-теннисистка, подписавшая письмо спортсменов против насилия, о борьбе властей с бело-красно-белой символикой.
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