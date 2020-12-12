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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Перечислены настройки смартфона, которые быстро разряжают аккумулятор Для сохранения заряда аккумулятора названные опции следует включать лишь при необходимости.

Так,поделился, что в число фоновых настроек, снижающих заряд батареи, можно отнести Bluetooth, WiFi, геолокацию и бесконтактную оплату. Он посоветовал держать эти функции выключенными, а включать их лишь при необходимости. Помимо прочего уменьшать время автономной работы могут push-уведомления и автоматическая настройка яркости экрана.Негативно повлиять не только на время работы смартфона, но и на скорость его функционирования могут настройки обновления приложения. В частности, речь об автоматическом обновлении программ, которое вынуждает устройство загружать контент в фоновом режиме.