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Фото: Mashable India

«Если бы я 5 лет назад заговорил о том, что раскрыл сегодня, меня бы госпитализировали. Но сейчас всё обстоит иначе. Мне уже нечего терять — я авторитетный специалист, у меня есть признание в научном сообществе. Нам могли сказать о существовании инопланетян, но этого не было сделано из опасений массовой истерии. «Галактическая Федерация» ждёт, когда человечество достигнет той стадии развития, когда поймёт космос и узнает об инопланетянах», — приводит слова 87-летнего учёного The Jerusalem Post.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Израильский военный и учёный заявил о существовании инопланетян и их сотрудничестве с США По словам бывшего высокопоставленного специалиста, человечество уже установило контакт с внеземными цивилизациями.

В интервью израильской газете Yediot Aharonotзаявил, что создана «Галактическая Федерация», в рамках которой сотрудничают представители внеземных цивилизаций и люди. У «Галактической Федерации» есть секретная подземная база на Марсе, где бок о бок трудятся инопланетяне и американские специалисты. Целью совместной работы является познание Вселенной, её структуры и законов существования.По словам израильского специалиста, власти Израиля и США прекрасно осведомлены о существовании инопланетян и владеют всей информацией о работе «Галактической Федерации». Этот проект едва не был раскрыт президентом США Дональдом Трампом, но его удалось отговорить от обнародования сведений с формулировкой, что человечество пока не готово к таким знаниям.Деталей сотрудничества инопланетян и властей как минимум двух земных государств Хаим Эшед, 30 лет возглавлявший космическую программу минобороны Израиля, не раскрывает как и планов о том, состоится ли в ближайшем будущем контакт внеземных цивилизаций с землянами.