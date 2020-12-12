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Tesla остановила строительство завода в Германии
Источник материала: UDF
Фото: ensonhaber.com
Теперь экологические активисты наконец-то одержали первую победу. Суд вынес постановление о временном запрете на вырубку леса. Причиной тому стала местная фауна, а именно ящерицы и змеи, чьей популяции серьезно угрожает строительство завода.
Компания Tesla планирует вырубить порядка 83 гектаров хвойного леса на юге Берлина. Еще с начала текущего года идет судебный процесс, который инициировали местные экологи. По их словам, вырубка леса грозит сокращению популяции змей и ящериц, а строительные работы могут потревожить животных, впавших в зимнюю спячку, и привести к проблемам с водоснабжением.
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В этом виноваты ящерицы и змеи.
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