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Tesla остановила строительство завода в Германии

12.12.2020 09:53 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Tesla остановила строительство завода в Германии
Фото: ensonhaber.com
Компания Tesla уже не первый месяц ведет настоящую войну с экологическими активистами, которые выступают против вырубки леса в Берлине ради строительства нового завода Gigafactory 4. Теперь же история получила новое развитие.

Теперь экологические активисты наконец-то одержали первую победу. Суд вынес постановление о временном запрете на вырубку леса. Причиной тому стала местная фауна, а именно ящерицы и змеи, чьей популяции серьезно угрожает строительство завода.

Компания Tesla планирует вырубить порядка 83 гектаров хвойного леса на юге Берлина. Еще с начала текущего года идет судебный процесс, который инициировали местные экологи. По их словам, вырубка леса грозит сокращению популяции змей и ящериц, а строительные работы могут потревожить животных, впавших в зимнюю спячку, и привести к проблемам с водоснабжением.
 
 
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