Источник материала: UDF



Фото: ensonhaber.com

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Tesla остановила строительство завода в Германии В этом виноваты ящерицы и змеи.

Теперь экологические активисты наконец-то одержали первую победу. Суд вынес постановление о временном запрете на вырубку леса. Причиной тому стала местная фауна, а именно ящерицы и змеи, чьей популяции серьезно угрожает строительство завода.Компания Tesla планирует вырубить порядка 83 гектаров хвойного леса на юге Берлина. Еще с начала текущего года идет судебный процесс, который инициировали местные экологи. По их словам, вырубка леса грозит сокращению популяции змей и ящериц, а строительные работы могут потревожить животных, впавших в зимнюю спячку, и привести к проблемам с водоснабжением.