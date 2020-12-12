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Курсы по территориальной обороне проходят в Военной академии

12.12.2020 09:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Курсы по территориальной обороне проходят в Военной академии

Годом боевой готовности объявлен наступающий 2021 год в белорусской армии. Обороноспособность поддерживают не только в частях. Это приоритет Вооружённых сил.

Так, в Военной академии проходят курсы по территориальной обороне с председателями райисполкомов. В программе обучения – основы теории, практические занятия по развертыванию и ведению оборонительных действий. Одно из занятий провел начальник Генерального штаба.

В Беларуси территориальной обороне уделяется пристальное внимание, курсы постоянно совершенствуются. С 2018 года обучение прошли более полусотни руководителей райисполкомов.

Фото: БЕЛТА

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Годом боевой готовности объявлен наступающий 2021 год в белорусской армии. Обороноспособность поддерживают не только в частях. Это приоритет Вооружённых сил. Так, в...
 
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