Горунович: «Режим Лукашенко патологически не переносит белого цвета»

Источник материала: Салiдарнасць

Главред «Трибуны» – о том, как терроризируют Хижинкову. И не только ее.





– Наверное, про любого можно наскрести чего-нибудь плохого, но, такое чувство, не про Олю Хижинкову, – пишет Олег Горунович. – Уж сколько в спорте гуляет слухов, а к ней никогда ничего не липло. Безупречная репутация, хоть сейчас помещай на доску почета Беларуси:

– безотказно участвует в благотворительных акциях;

– спасает животных, на что тратит значительную часть дохода;

– невероятно скромна, честна и адекватна

Судя по всему, именно за это ее и хотят растоптать. Режим Лукашенко патологически не переносит белого цвета. И если душа светла, ее надо попытаться замарать. Ну или хотя бы плюнуть туда. Но в истории Хижинковой меня впечатляет другое

Оля работала в брестском «Динамо», куда пришла по приглашению Александра Зайцева. Зайцева, если кто не в курсе, называют кошельком Александра Лукашенко. Звучит, конечно, как приговор, но именно о Зайцеве все сотрудники, с ним пересекавшиеся, отзываются очень хорошо. Говорят, грамотный дядька.

Ольгу Хижинкову не освободили: «Отбывает постановление суда»

Насколько понял, у Хижинковой с ним тоже сложились вполне себе отношения. Пару лет назад Зайцев спецом приезжал к Оле в ее родную деревню Заборовье Лепельского района. Приезжал с женой, чтобы та, писательница, могла пообщаться для книги с настоящим лесником, отцом Хижинковой. Если что, Зайцев – очень состоятельный человек, много времени проводит в разъездах, в том числе на Ближнем Востоке, ведь деньги для Лукашенко сами себя не заработают.

И в нынешний ситуации даже фигура масштаба Зайцева не в силах заступиться за симпатичного ей человека. Это чтобы понимать, в каком терроре мы живем.

Точнее, не только мы.

«Она сегодня не выйдет. Можете расходиться»