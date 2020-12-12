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Что произошло с валютой
Источник материала: Навiны
Прошедшая рабочая неделя (4-11 декабря) на БВФБ зафиксировала рост одной и падение четырех иностранных валют, за которыми наблюдают
Рост продемонстрировал:
российский рубль — на 0,0024 пункта (с 3,4615 до 3,4639 белорусского рубля за 100 российских);
По итогам пятидневки упали:
евро — на 0,0495 пункта (с 3,1245 до 3,075 белорусского рубля);
доллар — на 0,0363 пункта (с 2,5697 до 2,5334 белорусского рубля).
злотый — на 0,0727 пункта (с 6,9901 до 6,9174 белорусского рубля за 10 злотых);
гривна — на 0,0389 пункта (с 9,0866 до 9,0477 белорусского рубля за 100 гривен).
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Прошедшая рабочая неделя (4-11 декабря) на БВФБ зафиксировала рост одной и падение четырех иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.
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