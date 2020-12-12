ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Что произошло с валютой

12.12.2020 10:03 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Прошедшая рабочая неделя (4-11 декабря) на БВФБ зафиксировала рост одной и падение четырех иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

Что произошло с валютой
Фото ru.freepik.com

Рост продемонстрировал:

российский рубль — на 0,0024 пункта (с 3,4615 до 3,4639 белорусского рубля за 100 российских);

По итогам пятидневки упали:

евро — на 0,0495 пункта (с 3,1245 до 3,075 белорусского рубля);

доллар — на 0,0363 пункта (с 2,5697 до 2,5334 белорусского рубля).

злотый — на 0,0727 пункта (с 6,9901 до 6,9174 белорусского рубля за 10 злотых);

гривна — на 0,0389 пункта (с 9,0866 до 9,0477 белорусского рубля за 100 гривен).

Читайте нас в соцсетях:

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прошедшая рабочая неделя (4-11 декабря) на БВФБ зафиксировала рост одной и падение четырех иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.
 
Новости дня
Новости разные
 
Израильский военный и учёный заявил о существовании инопланетян и их сотрудничестве с США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика