|
Австралия забраковала свою же ковид-вакцину из-за странного побочного эффекта
Источник материала: АФН
Правительство Австралии отказалось от закупок отечественной вакцины, разработанной в лабораториях университета Квисленда, из-за неприятного побочного эффекта, обнаруженного у некоторых участников клинических испытаний.
Здоровье испытуемых не пострадало, вакцина доказала свою безопасность и эффективность, но после вакцинации у части пациентов анализы крови на ВИЧ стали положительными. Создатели вакцины подчеркивают, что речь идет о ложноположительных результатах, все добровольцы совершенно здоровы и не заражены вирусом иммунодефицита человека.
При создании австралийской вакцины использовался фрагмент одного из протеинов вируса иммунодефицита человека, поэтому в ходе клинических исследований испытуемым делали тесты на ВИЧ. Опасения разработчиков подтвердились: после вакцинации стандартные ВИЧ-тесты часто давали ошибочные результаты, и это сочли неприемлемым.
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил в пятницу, что правительство отменяет план закупки 51 миллиона доз отечественной вакцины и полностью обеспечит население импортными препаратами, дабы не порождать у граждан сомнений и недоверия к вакцинации.
Австралийская вакцина стала первой из нескольких десятков испытываемых препаратов, которая была забракована и «сошла с дистанции».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правительство Австралии отказалось от закупок отечественной вакцины, разработанной в лабораториях университета Квисленда, из-за неприятного побочного эффекта,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)