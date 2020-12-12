Австралия забраковала свою же ковид-вакцину из-за странного побочного эффекта

Источник материала: АФН

Правительство Австралии отказалось от закупок отечественной вакцины, разработанной в лабораториях университета Квисленда, из-за неприятного побочного эффекта, обнаруженного у некоторых участников клинических испытаний.

Здоровье испытуемых не пострадало, вакцина доказала свою безопасность и эффективность, но после вакцинации у части пациентов анализы крови на ВИЧ стали положительными. Создатели вакцины подчеркивают, что речь идет о ложноположительных результатах, все добровольцы совершенно здоровы и не заражены вирусом иммунодефицита человека.

При создании австралийской вакцины использовался фрагмент одного из протеинов вируса иммунодефицита человека, поэтому в ходе клинических исследований испытуемым делали тесты на ВИЧ. Опасения разработчиков подтвердились: после вакцинации стандартные ВИЧ-тесты часто давали ошибочные результаты, и это сочли неприемлемым.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил в пятницу, что правительство отменяет план закупки 51 миллиона доз отечественной вакцины и полностью обеспечит население импортными препаратами, дабы не порождать у граждан сомнений и недоверия к вакцинации.

Австралийская вакцина стала первой из нескольких десятков испытываемых препаратов, которая была забракована и «сошла с дистанции».