ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Австралия забраковала свою же ковид-вакцину из-за странного побочного эффекта

12.12.2020 10:13 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Правительство Австралии отказалось от закупок отечественной вакцины, разработанной в лабораториях университета Квисленда, из-за неприятного побочного эффекта, обнаруженного у некоторых участников клинических испытаний.

Здоровье испытуемых не пострадало, вакцина доказала свою безопасность и эффективность, но после вакцинации у части пациентов анализы крови на ВИЧ стали положительными. Создатели вакцины подчеркивают, что речь идет о ложноположительных результатах, все добровольцы совершенно здоровы и не заражены вирусом иммунодефицита человека.

При создании австралийской вакцины использовался фрагмент одного из протеинов вируса иммунодефицита человека, поэтому в ходе клинических исследований испытуемым делали тесты на ВИЧ. Опасения разработчиков подтвердились: после вакцинации стандартные ВИЧ-тесты часто давали ошибочные результаты, и это сочли неприемлемым.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил в пятницу, что правительство отменяет план закупки 51 миллиона доз отечественной вакцины и полностью обеспечит население импортными препаратами, дабы не порождать у граждан сомнений и недоверия к вакцинации.

Австралийская вакцина стала первой из нескольких десятков испытываемых препаратов, которая была забракована и «сошла с дистанции».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правительство Австралии отказалось от закупок отечественной вакцины, разработанной в лабораториях университета Квисленда, из-за неприятного побочного эффекта,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Что произошло с валютой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика