ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сенат США одобрил оборонный бюджет с санкциями против "Северного потока-2"

12.12.2020 10:13 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Сенат США в пятницу, 11 декабря, поддержал оборонный бюджет на 2021 финансовый год. Законопроект среди прочего предполагает расширение санкций против российского газопровода "Северный поток - 2".

Объем оборонного бюджета составляет 740,5 млрд долларов (около 611 млрд евро). Законопроект регулирует финансирование деятельности министерства обороны и программ в профильных сферах, а также повышение зарплат и денежного довольствия на 3 процента. Кроме того, документ предусматривает введение новых санкций против компаний, содействующих продаже, аренде или предоставлению судов-трубоукладчиков для строительства газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".

Теперь проект должен поступить на подпись к президенту США Дональду Трампу. Ранее Трамп многократно грозил наложить вето на документ. Сначала он мотивировал свое решение спором о переименовании американских военных баз, а позднее - требованием внести в законопроект положения об ответственности соцсетей за публикации пользователей.

Однако Конгресс США может преодолеть действие вето, если законопроект поддержат более двух третей членов Сената и Палаты представителей. В таком случае документ вступит в силу без подписи президента. За оборонный бюджет на 2021 год в обеих палатах Конгресса США проголосовало подавляющее большинство конгрессменов. Их голосов достаточно для преодоления президентского вето.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сенат США в пятницу, 11 декабря, поддержал оборонный бюджет на 2021 финансовый год. Законопроект среди прочего предполагает расширение санкций против российского...
 
Новости дня
Новости разные
 
Израильский военный и учёный заявил о существовании инопланетян и их сотрудничестве с США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика