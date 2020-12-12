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Верховный суд США отклонил иск Техаса о пересмотре итогов выборов

12.12.2020 10:13 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Верховный суд США (ВС) отклонил иск генерального прокурора Техаса Кена Пэкстона, который просил пересмотреть результаты президентских выборов в четырех штатах — Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине. Победу во всех одержал кандидат от Демократической партии Джо Байден. О решении суда сообщает CNN.

Как пояснил ВС в кратком неподписанном постановлении, Техас не смог доказать, что у него есть законное право обращаться с такими требованиями. По мнению суда, он не продемонстрировал «юридически обоснованный интерес к тому, как выборы проводятся в других штатах».

Пэкстон аргументировал необходимость пересчитать итоги голосования тем, что в штатах не соблюдались нормы обработки бюллетеней. Как указано в иске, там изменили правила проведения президентских выборов, что нарушило конституцию и де-факто сделало возможными масштабные фальсификации. Fox News отмечал, что цель иска — перенести на более поздний срок назначение выборщиков из Джорджии, Пенсильвании, Мичигана и Висконсина.

Иск Техаса поддержали 17 штатов, где у власти находятся республиканцы. Они подали обращение так называемых «друзей суда» (Amicus curiae). В американской правовой системе так именуют заинтересованных лиц, которые не являются прямыми участниками разбирательства, но имеют право подавать в суд письменное обращение с целью выразить свое мнение.

Представитель Байдена Майк Гуин назвал решение Верховного суда «неудивительным», сообщив, что попытки Трампа оспорить свое поражение являются безосновательными. «Верховный суд решительно и быстро отклонил последнее нападение Дональда Трампа и его союзников на демократический процесс», — заявил он.

Гуин указал, что коллегия выборщиков утвердит победу Байдена 13 декабря, а 20 января он принесет присягу как президент США.

Президентские выборы в США прошли 3 ноября. Официально их итоги еще не объявлены, ведущие американские СМИ сообщили о победе Байдена. Штаб Трампа не признал результаты выборов и заявил о масштабных махинациях. Команда республиканца потребовала пересчет голосов в некоторых штатах США, однако это лишь укрепило преимущество Байдена.

 
 
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Верховный суд США (ВС) отклонил иск генерального прокурора Техаса Кена Пэкстона, который просил пересмотреть результаты президентских выборов в четырех штатах —...
 
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