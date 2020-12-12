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Наши герои: к стачке присоединяются все новые рабочие

12.12.2020 10:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Наши герои: к стачке присоединяются все новые рабочие

  • 12.12.2020, 9:58
Наши герои: к стачке присоединяются все новые рабочие

Беларусь будет свободной.

Вчера Общенациональная Стачка пополнилась еще двумя героями, сообщает телеграм-канал «РАБКОР».

Стачка ОАО «Беларуськалий» продолжает расти! К ней присоединилась Слагада Татьяна, бухгалтер СУ-95. Восхищаемся смелостью!

От «Нива-холдинг» к забастовке присоединился Седун Артем, токарь-расточник. Поступок, достойный уважения.


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