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Наши герои: к стачке присоединяются все новые рабочие
Источник материала: Хартия'97
Наши герои: к стачке присоединяются все новые рабочие
Беларусь будет свободной.
Вчера Общенациональная Стачка пополнилась еще двумя героями, сообщает телеграм-канал
Стачка ОАО «Беларуськалий» продолжает расти! К ней присоединилась Слагада Татьяна, бухгалтер СУ-95. Восхищаемся смелостью!
От «Нива-холдинг» к забастовке присоединился Седун Артем, токарь-расточник. Поступок, достойный уважения.
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Беларусь будет свободной.
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