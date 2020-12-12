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Российский «Лукойл» может потерять все проекты в Каспийском море

12.12.2020 10:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Российский «Лукойл» может потерять все проекты в Каспийском море

  • 12.12.2020, 9:51
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Российский «Лукойл» может потерять все проекты в Каспийском море

Экологи опубликовали неутешительные прогнозы.

Обмельчание Волги к 2025 году может похоронить проекты «Лукойла» в Каспийском море, в котором нефтяная компания имеет наибольшие активы. И сосредоточены они как раз в северной части моря, где находятся три месторождения: им Филанского, Корчагина и Грайфера, пишет Telegram-канал «Газ-батюшка».

На первых двух ведется промышленная добыча, а на последнем — разработка. В ближайшие 3 года «Лукойл» планирует пробурить еще 4 поисковые скважины и выполнить 3D-сейсмику в объеме 3 тыс. кв.км.

Кроме того, компания не так давно заключила соглашение с правительством Казахстана на разработку блоков «Аль-Фараби» и «Женис» — частью структуры «Центральная».

Из-за обмельчания реки Волга уровень воды в Каспийском море катастрофически падает год от года. В 2019 году он снизился на 13 см, а за пять лет упадёт на 1,5 метра.

Экологи делают неутешительные прогнозы — для продолжения навигации в этой части в ближайшем времени придется прорывать дополнительные каналы длиной около 50-60 км. Такие работы могут встать нефтяникам в десятки миллиардов рублей.

Отказавшись от Арктического шельфа «Лукойл» долгое время делал ставку на Каспий. Но в нынешних условиях проекты могут стать невыгодным для компании, отмечают авторы канала.

Напомним, как сообщала группа ИС, чистый убыток «Лукойла» в первом полугодии 2020 года составил десятки миллиардов.

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Экологи опубликовали неутешительные прогнозы.
 
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