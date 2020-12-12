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Российский «Лукойл» может потерять все проекты в Каспийском море
Источник материала: Хартия'97
Российский «Лукойл» может потерять все проекты в Каспийском море
Экологи опубликовали неутешительные прогнозы.
Обмельчание Волги к 2025 году может похоронить проекты «Лукойла» в Каспийском море, в котором нефтяная компания имеет наибольшие активы. И сосредоточены они как раз в северной части моря, где находятся три месторождения: им Филанского, Корчагина и Грайфера, пишет Telegram-канал
На первых двух ведется промышленная добыча, а на последнем — разработка. В ближайшие 3 года «Лукойл» планирует пробурить еще 4 поисковые скважины и выполнить 3D-сейсмику в объеме 3 тыс. кв.км.
Кроме того, компания не так давно заключила соглашение с правительством Казахстана на разработку блоков «Аль-Фараби» и «Женис» — частью структуры «Центральная».
Из-за обмельчания реки Волга уровень воды в Каспийском море катастрофически падает год от года. В 2019 году он снизился на 13 см, а за пять лет упадёт на 1,5 метра.
Экологи делают неутешительные прогнозы — для продолжения навигации в этой части в ближайшем времени придется прорывать дополнительные каналы длиной около 50-60 км. Такие работы могут встать нефтяникам в десятки миллиардов рублей.
Отказавшись от Арктического шельфа «Лукойл» долгое время делал ставку на Каспий. Но в нынешних условиях проекты могут стать невыгодным для компании, отмечают авторы канала.
Напомним, как сообщала группа ИС, чистый убыток «Лукойла» в первом полугодии 2020 года составил десятки миллиардов.
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Экологи опубликовали неутешительные прогнозы.
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